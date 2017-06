Villingen-Schwenningen Einbrecher hebeln Bäckereitüre in der Schelmengass auf

Einbruchsversuch an einer Villinger Bäckerei. Polizei ermittelt

Polizei und Feuerwehr rückten am Pfingstmontag gegen 16 Uhr zu einem Einsatz aus. Nach ersten Informationen meldete die Polizei einen Einbruch in einem Bäcker, der an einen Einkaufsladen in der Schelmengasse angebaut ist.

Als die Feuerwehr Villingen an die Einsatzstelle eintraf, war nur eine Arbeiterin des Bäckers vor Ort. Sie zeigte das Problem: Unbekannte Täter hatten versucht, die Eingangsschiebetüre aufzuhebeln.

Dabei ist aber nur die Tür aus der Verankerung gesprungen, der sich auftuende Türspalt war aber zu schmal. Also wurde die Türe von der Feuerwehr gesichert und der Einsatz war beendet. Wer eingebrochen ist und ob doch etwas entwendet wurde, ist Sachstand der polizeilichen Ermittlungen.