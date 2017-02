Villingen-Schwenningen Einbrecher entwendet in Lokal der Färberstraße die Einnahmen

Unbekannter verschafft sich Villinger Kneipenmeile Zugang in eine Gastwirtschaft. Zeugen sollen sich bei Polizei melden

Ein Einbrecher verschaffte sich am Sonntagnachmittag vermutlich gegen 16.50 Uhr Zugang in ein Restaurant in der Färberstraße. Wie ihm das gelang, ist derzeit noch nicht klar. Der Unbekannte entwendete Einnahmen in derzeit nicht bekannter Höhe, heißt es im Polizeibericht. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl nimmt die Polizei Villingen, Telefon 07721/601-0, entgegen.