Villingen-Schwenningen Einbrecher dringen ins Schwenninger Rathaus und in den Ostbahnhof ein

Auch ein Frisörsalon am Marktplatz Schwenningen wird ausgeräumt: Schaden dort bei rund 3000 Euro

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in das Rathaus und in ein Friseurgeschäft am Marktplatz eingebrochen. Am Rathaus stemmten die Unbekannten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. Aus einem Lagerraum in welchem Fundsachen aufbewahrt werden, entwendeten die Einbrecher mehrere Mobiltelefone, Brillen und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Auf das Konto der gleichen Täter geht ein weiterer Einbruch in ein Friseurgeschäft. Über die Hauseingangstür drangen die Ganoven in das Gebäude ein. Aus dem Geschäft stahlen die Kriminellen verschiedene Haarpflegemittel, Arbeitsutensilien und Bargeld im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Ebenfalls in der vergangenen Nacht versuchten Unbekannte erfolglos in den Ostbahnhof einzudringen. Ob es sich hierbei um dieselben Täter handelt, wird derzeit überprüft.

