Villingen-Schwenningen Ein humorvolles Spektakel unter dem Villinger Riettor

Gunther Schwarz inszeniert zum Zähringer Narrentreffen ein Theaterstück und thematisiert darin die Stadtgeschichte und die Villinger Fastnacht

Gunther Schwarz ist in Villingen bekannt wie ein bunter Hund. Und wenn er sich mit Gleichgesinnten wie beispielsweise Henry Greif, Anslem Säger, Tom Singer oder Klaus Richter, zusammentut, ist Unterhaltung programmiert. Für die Eröffnung des Zähringer Narrentreffens am Samstag, 28. Januar, haben sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ein Theaterstück zur Stadtgeschichte und der Villinger Fastnacht, das in vier Metern Höhe im Riettor aufgeführt wird. Ein, so verspricht es das offizielle Programmheft, regelrechtes "Spektakulum".

Eine der ersten Überlegungen sei gewesen, wie man das Stück für möglichst viele Menschen sichtbar machen kann, erinnert sich Gunther Schwarz. Man sei dann auf die Idee gekommen, im Riettor, direkt unter dem Torbogen, eine Gerüstbühne aufzubauen. "Die ist hoch genug, dass man auch weiter hinten was sehen kann", sagt Schwarz. "Und der Verkehr kann darunter weiter durchfließen." Auf eine Leinwand, die über dem Torbogen aufgehängt wird, werden das Schauspiel und Bild- und Filmszenen projiziert. "Es ist die Lösung, bei der viele Menschen etwas mitbekommen."

Herausforderung sei aber auch gewesen, sich auf das Machbare zu beschränken, scherzt Gunther Schwarz. Wenn man sich so etwas ausdenke, merke man erst später, dass nicht alles umsetzbar ist. Ein Punkt, dem sich Tom Singer, der für die Film- und Bildeinspieler verantwortlich ist, nur anschließen kann: "Er will alles und ich bremse." Es sei schwierig gewesen, die Elemente der Stüblefasnet für die große Bühne aufzuarbeiten. Dennoch sind die beiden von dem Ergebnis überzeugt. "Es ist eine heiße Sache, die wir noch nie so gemacht haben", schwärmt Gunther Schwarz.

Inhaltlich befasst sich das multimediale Projekt zum einen mit der Stadtgeschichte, angefangen bei urkundlichen Ersterwähnung im Jahr 817 und der Verleihung des Markt- und Münzrechts 999, und der Geschichte der Fastnacht, die zum ersten Mal 494 in eine Predigt genannt wurde. Dieser für sich allein genommen eher trockene Stoff wird aber mit viel Humor unterlegt. "Es ist eine lockere Art der Erzählung", verspricht Gunther Schwarz.

Neben der heimischen Geschichte sollen aber auch die anderen Zähringerstädte gewürdigt werden, die in Villingen zu Gast sein werden. Jede der elf Städte wird in einem kurzen Beitrag von Henry Greif vorgestellt. Gunther Schwarz freut sich auf den Besuch und das Wiedersehen mit alten Bekannten. "Die Gemeinsamkeiten: das ist Fastnacht", ist er überzeugt. Ihr gelinge es noch immer, die Menschen zu vereinen, auch in einer Zeit, in der sie immer weiter auseinanderdriften. Das gelte auch für die vielen Helfer, die sich beim Stück eingebracht haben: "Nur das Vereinte macht so etwas möglich."

Die Vorbereitungen sind noch in vollem Gange. Am kommenden Donnerstag wird die Bühne aufgebaut und geprobt, am Freitag findet die Generalprobe statt. "Ich fahre also nicht in den Urlaub", sagt Tom Singer scherzend. Bis Samstag werde aber alles bereit sein. Das Wetter werde vermutlich auch mitspielen, glaubt Gunther Schwarz. Laut Vorhersage sollen es knapp unter null Grad werden und weder schneien noch regnen. Oder wie er es ausdrückt: "Es wird zapfig werden, aber edel."

Das Theaterstück

Die Aufführung des Stücks findet am Samstag, 28. Januar, bei der Eröffnung des Zähringer Narrentreffens um 18 Uhr statt. Mehr als 40 Personen sind an der Entstehung beteiligt. Die Bühne wird in rund vier Metern Höhe im Torbogen aufgebaut und dann in Richtung Innenstadt herausgefahren. Die Leinwand wird über dem Torbogen über die gesamte Breite des Tors aufgehängt. (tol)