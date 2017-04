Villingen-Schwenningen Ein halbes Jahrhundert in der Partei

SPD Villingen-Schwenningen ehrt Klaus Herzer und Wolfgang Tribukeit. Gemeinderat Magnus Frey seit 25 Jahren Mitglied

Villingen-Schwenningen (sgn) 14 Ehrungen gab es in diesem Jahr bei der SPD Villingen-Schwenningen für 25, 40 und 50-jährige Mitgliedschaft. Als "maßgebliche Mitgestalter der SPD" lobte Ortsvereinsvorsitzender Nicola Schurr diese Mitglieder bei der Feier im AWO-Seniorenzentrum. Bundestagskandidat Jens Löw gab einen kurzen Abriss der aktuellen Probleme. Beim Bundestagswahlkampf erachte er es als das Wichtigste, zu überzeugen und die Thematik emotional und glaubwürdig rüberzubringen. Löw sprach von sozialer Gerechtigkeit, guter Rente, in Ehren selbstbestimmt alt werden und von Kinderarmut. Der Kurs müsse korrigiert werden, damit man nicht in 20 Jahren vor einer neuen Armutssituation stehe. Löw: "Wir müssen zu den sozialen Werten zurückfinden."

Dann gab es etwas zu feiern. 25 Jahre Mitglied in der Partei ist Gemeinderat Magnus Frey, der als Kind schon von seinem Vater "mitgeschleppt" wurde. Zwar sei er ab und zu schon mal so weit gewesen, das Parteibuch am liebsten aus dem Fenster zu schmeißen, scherzte er, doch am Ende blieb er der SPD und ihren Überzeugungen treu. Frey liegen besonders die Kinder am Herzen.

"Ihr spiegelt die Werte der Partei", richtete Nicola Schurr das Wort an Doris und Manuel Arenas-Sepuldveda. Etwas, das er von klein auf durch die beiden selbst vorgelebt bekommen hätte. Gabriele Werner gehört zu den lebenslang Lernenden. Gisela Springer ist seit 40 Jahren aktiv und mit ihrem Engagement immer für die sozial Schwachen eingestanden, erklärte Laudatorin Marianne Hermle.

2017 sei ein besonderes Jahr für ihn, erklärte Klaus Herzer nach seiner Ehrung für 50-jährige SPD-Mitgliedschaft. Seit 1990 ist der vollständig erblindete 93-Jährige aktiv in der Senioren-VHS tätig und nimmt immer noch aktiv teil. Eine große Herausforderung sei die Stadtmitten- und Muslenplatz-Neugestaltung. Dazu werde er sich wie immer wieder zu Wort melden, kündigte er an.

Ein zweites Urgestein der Villinger SPD, ein bekanntermaßen sehr eigenständiger Kopf, dem Sprache alles bedeutet, der immer noch Theaterkritiker ist und Holzskulpturen erschafft, ist Wolfgang Tribukeit. Der 84-Jährige – ein früherer Lehrer von Magnus Frey – wurde ebenfalls für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. "Ich hoffe, dass das Programm der sozialen Gerechtigkeit vorwärts geht", erklärte er gegenüber dem SÜDKURIER, "und dass es Europa und der Weltpolitik gelingt, ein Korrektiv zu Mr. Trump zu bilden."

Ilse Feustel, Michael Feustel und Helmut Jauch (jeweils 25 Jahre Mitgliedschaft) sowie Dorothee Retzlaff, Erhard Weidner und Viktor Paszehr (40 Jahre) wurden in Abwesenheit für ihre Mitgliedschaft geehrt. Bernd Schenkel sollte die Willy-Brandt-Ehrenmedaille erhalten, konnte aber aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Feier teilnehmen.