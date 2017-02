Villingen-Schwenningen Ein guter Tag für die Marbacher: Millionen-Investiton für neuen Radweg und Kreisverkehr

Breite Mehrheit im Technischen Ausschuss für neuen Radweg und neuen Kreisverkehr in Marbach. Investition für eine Million Euro.

Stadtrat Ernst Reiser schmunzelte in der Sitzung des Technischen Ausschusses zu Marbachs Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple hinüber. "Die heutige Sitzung scheint sich zum Glücksfall für Marbach zu entwickeln. Da können sie sich ein Kreuzchen in den Kalender machen." Denn der Ausschuss hatte am Dienstagabend mit breiter Mehrheit zwei großen Bauvorhaben in Marbach seinen Segen gegeben: Dem Neubau des Radweges von Marbach nach Brigachtal für eine halbe Million Euro sowie dem Bau eines zweiten Kreisverkehrs in der Ortsmitte für eine weitere halbe Million.

Nach der Kritik einiger Stadträte an den vermeintlich hohen Kosten des Radweges hatte das Stadtbauamt noch einmal Zahlen und Fakten den Mitgliedern des Ausschusses umfassend erläutert. Und siehe da: Es gab gestern bei zwei Enthaltungen eine breite Zustimmung für das Projekt. Erleichtert wurde den Stadträten ihr Ja durch die Tatsache, dass sich die Stadt bei den Zuschüssen verrechnet hatte. Tatsächlich kann die Stadt nun mit einem Zuschuss von gut 200 000 Euro rechnen statt der zunächst kalkulierten 145 000 Euro. Das heißt, dass der Bau von 1300 Meter Radweg vom Bahnhof Marbach in der Talaue der Brigach bis zum Stahlbetrieb Münch in Brigachtal insgesamt knapp 500 000 Euro kosten wird, die Stadt aber nur knapp 300 000 Euro bezahlen muss. Alle waren sich einig, dass die neue Trasse eine deutliche Verbesserung für den Radverkehr bringen wird.

Zustimmung allseits auch zum Bau eines zweiten Kreisverkehrs im Ortskern. Damit sollen vor allem die langen Rückstaus von der Kirchdorfer- in die Steinwiesenstraße abgebaut werden. "Ich bin mir sicher, dass wir damit ein gutes Verkehrskonzept bekommen werden", sagte die Ortsvorsteherin.