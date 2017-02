Villingen-Schwenningen Ein feucht-fröhlicher Ausklang der Straßenfasnet

Wetterabsturz zum Großen Umzug. Nach zwei Stunden flüchten viele Zuschauer. Leidtragende waren die kleineren Vereine am Ende des Umzugs

Denkwürdiger Umzug gestern in Villingen. Nach dem bombastischen Fastnachtsmontag, den viele als den besten Fastnachtstag der vergangenen Jahrzehnte priesen, gab’s zum Großen Umzug am Dienstag einen fulminanten Wetterabsturz mit Schneefall und „Sauwetter“.

Bei mäßigem Schneefall herrschte zum Beginn des Umzugs mit rund 6500 Hästrägern bombastische Fasnetstimmung wie jedes Jahr. Tausende säumten die Straßen und bejubelten die Narren, diese wiederum brachten zentnerweise Süßigkeiten unters närrische Volk. Doch nach eineinhalb Stunden, als die großen Vereine Narrozunft, Katzenmusik und die Glonkigilde die Ehrentribüne in der Niederen Straße passiert hatten, wurde der Schneefall immer dicker. Die Kopftücher der Villinger Hexen waren bereits völlig durchgeweicht.

Die meisten Zuschauer hatten dann nach zwei Stunden genug und flüchteten durchnässt und durchfroren in die Stüble und Gaststätten. Auch von der Ehrentribüne, in diesem Jahr ohnehin spärlich besetzt, traten die meisten Ehrengäste den Rückzug an. OB Rupert Kubon sowie Bürgermeister Detlev Bührer und Landrat Sven Hinterseh harrten pflichtbewusst aus. „Ich kann mich nicht erinnern, dass unsere Hästräger schon mal so nass waren“, sagte eine ältere Zuschauerin. Die Leittragenden der Wetterkapriolen waren die kleinen Vereine am Ende des Umzugs. Am Straßenrand standen fast keine Zuschauer mehr. Nur noch wenige Unverzagte machten Stimmung. Das war ganz große klasse. Als der Umzug endete, war auch der Schneefall vorbei. Das nennt man Wetterpech. Doch in den Stüble herrschte noch bis tief in die Nacht feucht-fröhliche Stimmung.