VS-Villingen Ein Zwerg-Theater will wachsen  und dabei seinen Charme behalten

Das Rollmops-Theater in der Villinger Färberstraße bietet Platz für höchstens 40 Zuschauer. Die Macher suchen jetzt nach einem größeren Raum. Die Atmosphäre soll aber nicht darunter leiden, versprechen sie.

In der Villinger Kulturszene ist das kleine Rollmops-Theater etwas Besonderes. Mit gerade mal 40 Gästen ist der winzige Zuschauerraum in der Färberstraße bereits brechend voll. Das Ensemble beweist immer wieder, dass auch auf kleinen Bühnen große Geschichten erzählt werden können.

Im März 2015 hat Olaf Jungmann den Schritt gewagt und sein mobiles Klappstuhltheater-Projekt samt der beliebten Figur Jacques Mehlsack von der Straße ins Theater geholt. Er wollte eine Plattform schaffen fürs Improvisieren und Experimentieren, er wollte die Menschen ermutigen, Theater zu machen und ins Theater zu gehen.

Mit großer Leidenschaft arbeitet Jungmann an seinem Herzensprojekt und gibt zu: „Finanziell ist es eine große Herausforderung.“ Das weiß auch Theaterpädagogin und Regisseurin Maximiliane Fleig, die Jungmann seit der ersten Inszenierung unterstützt und das Rollmops-Theater heute aktiv mitgestaltet. Fleig macht Regie, spielt und begleitet theaterpädagogische Projekte.

„Es gibt Phasen, da läuft es richtig gut. Und es gibt andere Phasen, in denen wir uns überlegen müssen, wie wir über die Runden kommen“, erzählt sie. Der enge finanzielle Rahmen bedeutet für das Ensemble: So viel wie möglich wird in Eigenregie gemacht. Dietmar Schlau und Olaf Jungmann schreiben die Stücke, auch Musik wird im Rollmops-Theater komponiert, Vorhänge und Kostüme werden genäht, Bühnenbilder gebaut und umgebaut.

„Da wird man richtig kreativ“, sagt Jungmann und schmunzelt. „Manchmal staunen wir selbst, was man zum Beispiel auf dieser Zwergbühne an Raum rausholen kann“, sagt Fleig.

Jeder Quadratzentimeter wird auch im Zuschauerbereich genutzt. Höchstens 40 Gäste finden Platz. „Die Nähe zum Publikum ist ein großer Vorteil. Die Zuschauer sind ein Teil der Inszenierung, die Reaktionen sind unmittelbar, die Schauspieler können vieles mit Mimik und kleinen Gesten erzählen“, weiß Fleig. Was sie schade findet: Menschen abweisen zu müssen, wenn die Vorstellungen schnell ausverkauft sind: „Es tut weh.“

Deshalb sind Jungmann und Fleig nun auf der Suche nach einem größeren Raum. „Die Atmosphäre und der Stil des Rollmops-Theaters bleiben auf jeden Fall“, verspricht Jungmann, genauso wie die Philosophie bei der Auswahl der Stücke. „Wir legen viel Wert darauf, verschiedenen Geschmäckern gerecht zu werden“, unterstreicht Fleig. Diese Vielfalt soll in der Zukunft erhalten bleiben.

Heute kann man das Rollmops-Theater als Kleinkunstbühne mit hohen Ansprüchen bezeichnen. Stücke für Erwachsene, für Kinder und Jugendliche, aber auch theaterpädagogische Projekte, Gastspiele und Kooperationen gehören zum Format. „Wir möchten mit dem Gesundheitsamt im Präventionsbereich zusammenarbeiten und planen auch eine Kooperation mit Senioreneinrichtungen“, nennt Fleig Beispiele.

Einen besonderen Stellenwert hat nach wie vor der Bereich Kindertheater, in dem selbst geschriebene Stücke gezeigt werden. „Es ist nicht einfach, Kinder ins Theater zu holen. Viele sind am Anfang irritiert: Vom Fernsehen sind sie Schnelligkeit, überbunte, mit Geräuschen überlagerte Szenen gewohnt. Theater bietet da ein ganz anderes Tempo“, schildert Fleig. Dabei entspreche gerade das Theater dem Entwicklungsstand der Kinder. Hier könnten sie im langsamen Tempo hören, sehen, wahrnehmen – und haben Zeit dafür, das Gesehene zu verarbeiten. „Das Erlebnis im Theater ist viel bewusster“, ist auch Jungmann überzeugt.

Fleig fügt hinzu: „Auch für uns selbst, Schauspieler und Regisseure, ist es immer spannend. Wir probieren verschiedene Mittel aus, arbeiten mit Musik, Bewegung, Tanz.“ Die Aufgabe des Theaters sieht Fleig darin, Impulse zu setzen, neue Perspektiven zu bieten und zu erzählen – ohne dabei genau zu definieren. Das Publikum müsse mit dem Stück in die Auseinandersetzung gehen, findet Fleig.

Olaf Jungmann schließt das Gespräch mit einer wichtigen Botschaft ab: „Ich möchte die Menschen ermutigen, sich auf das Theater einzulassen. Ich möchte sie motivieren, sich die Villinger Kulturszene anzuschauen. Hier gibt es so viele tolle Sachen.“

Rollmops-Theater

Im Moment ist das Rollmops-Theater auf der Suche nach Sponsoren. Die Villinger Kultureinrichtung finanziert sich hauptsächlich über Eintrittskarten, die im unteren Preissegment liegen (zwölf Euro für normale Produktionen, sieben/neun Euro für Kinderstücke, vier Euro für Mitmachtheater und Märchennachmittage).

Das Theater befindet sich in der Färberstraße 54 in VS-Villingen. Die aktuelle Inszenierung ist die Beziehungskomödie „Die Frau im Bademantel“, Vorstellungen sind am 17. Juni, 24. Juni und am 1. Juli, immer um 20 Uhr. Eintrittskarten: zwölf Euro. Ein Theaterstück mit Improvisationen für Kinder gibt es am 18. Juni, 25. Juni und 9. Juli, immer um 15 Uhr. Der Eintritt kostet sieben/neun Euro. Am 23. Juni findet um 17 Uhr ein Märchenabend für Erwachsene und Kinder statt. Eintrittskarten: fünf/sieben Euro. Karten sind bei der Bücher-Insel, Rietstraße 26, erhältlich. Das Rollmops-Theater bietet außerdem offene Schauspieler-Trainings für Kinder und Jugendliche an, eine Voranmeldung ist erforderlich. Kontakt: 07721/8078238. E-Mail: rollmops-theater@web.de.