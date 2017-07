vor 1 Stunde Redaktion VS-Schwenningen Ein Täter und drei Einbrüche: Kita, Friedhofsverwaltung und Firmengebäude aufgebrochen

Mehrer Einbrüche haben sich über das Wochenende in Schwenningen ereignet. Die Polizei geht von einem Täter aus, der zunächst in eine Firma am Waldfriedhof, dann in das Gebäude der Friedhofsverwaltung und schließlich in den Kindergarten Frühlingshalde eingedrungen ist.