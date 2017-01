Villingen-Schwenningen Ein Sicherheitsexperte bremst die Fastnacht aus

Stadt und Vereine warten seit Monaten auf eine gut gemeinte Expertise. Jetzt ist die Saison da – und das Papier nicht.

Seit Monaten wartet die Stadt jetzt auf das Sicherheitskonzept für die Fasnet 2017. Die Expertise liegt immer noch nicht vor. In den Vereinen versucht man, das Versäumnis mit Humor zu sehen: "Bis Aschermittwoch wird's da sein", sagen die einen. Andere überlegen prompt, wie man den Flop auf die Ball-Bühne bringt.

Bestellt hat das Konzept die Zuggesellschaft. Vorsitzender ist der Oberbürgermeister. Im Rathaus zeigt man sich genervt. Eine Sprecherin: "Wir sind sehr verärgert."

In der Vereinswelt sieht man das Ausbleiben der Expertenbeurteilung zwar ebenfalls kritisch. Ganz konstruktiv äußert sich der neue Zunftmeister der Narros, Anselm Säger. Er sagt: "Wir Vereine sind für das Sicherheitskonzept. Es gibt auch uns Sicherheit. Aber: Es muss für uns als Ehrenämtler umsetzbar sein, das bedeutet auch, dass wir die nötige Vorbereitungszeit haben." Anselm Säger sagt klar, dass die Expertise für die Saison 2017 nicht mehr berücksichtigt werden könne. Über "Kleinigkeiten, wie das Beleuchten von Fluchtwegen bei der Schlüsselübergabe reden wir jetzt mal nicht", formuliert die Zunftchef weiter.

Die großen Knackpunkte stellen für ihn die Fasnetsuche der Glonkis und die Katerbefreiung der Katzenmusik dar. Säger: "Hier hat es klar die meisten Menschen je Quadratmeter, um es faktisch zu sagen. Was machen wir denn, wenn etwa eine Obergrenze an Besuchern formuliert wird", stellt er die Problemdimension in den Raum. Der Zunftmeister sorgt sich, dass am Ende zu viele Auflagen und Vorschriften die Narretei nicht nur einschränken, sondern verändern oder sogar hemmen könnten. Deshalb formuliert der neue Zunftmeister mit der sprichwörtlichen Weisheit des Narros: "Das Konzept muss mit Augenmaß umgesetzt werden." Es gehe um nicht weniger als um die Villinger Fasnet als historisch gewachsenes Brauchtum sowie um die Freiheit der Narretei.