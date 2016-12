Villingen-Schwenningen Ein Raum zum Abschied nehmen: Kinder-Intensivstation möchte Andachtsraum einrichten

Kinder-Intensivstation des Schwarzwald-Baar-Klinikums startet Spendenaktion für einen Andachtsraum, in dem Eltern, die ihr Kind verloren haben, Abschied nehmen können.

Der Anlass ist ein trauriger, das Anliegen in zutiefst menschliches. Die Mitarbeiter der Kinderintensivstation am Schwarzwald-Baar-Klinikum möchten einen Abschiedsraum einrichten, der es Eltern und weiteren Angehörigen verstorbener Kinder ermöglicht, in einem würdevollen Rahmen Abschied zu nehmen. Eine solche Möglichkeit gibt es bisher noch nicht, deshalb haben die Mitarbeiter auf eigene Initiative eine Spendenaktion gestartet.

Im Betriebsalltag des neuen Klinikums ist den Ärzten und Schwestern der Bedarf für einen solchen Abschiedsraum in den vergangenen Monaten schmerzhaft bewusst geworden. Denn immer wieder gibt es auch bei den kleinen Patienten Todesfälle. In der Geburtsklinik werden jährlich rund 2200 Kinder geboren. Dabei handelt es sich bei über 220 Kinder um kleine Frühgeborene, über 100 dieser Kinder sind kranke Neugeborene. Diese Frühgeborenen und kranken Neugeborenen werden auf der neonatalogischen Intensivstation aufgenommen und medizinisch versorgt. Auf dieser Station sterben jährlich zwischen acht und zehn Kinder. In der Geburtshilfeabteilung kommen jährlich weitere etwa sieben Kinder tot zur Welt und etwa zehn Frauen verlieren ihre Kinder in einer späten Woche der Schwangerschaft. Für all diese "Sternenkinder" soll ein "Raum der Stille" eingerichtet werden. Bisher findet dieses Abschiednehmen oft unter improvisierten Umständen inmitten des Stationsalltags statt. Das soll sich nun ändern.

"Wichtig, dass das Thema nicht tabuisiert wird"

Der neue Raum soll als Andachtsraum dienen, in den sich Eltern und Mitarbeiter – auch schon in der Phase der Sterbebegleitung – zurückziehen und sich von den Kindern verabschieden können. Es soll den Angehörigen die Möglichkeit gegeben werden, in Ruhe und abseits vom laufenden Stationsbetrieb, Zeit mit dem verstorbenen Kind verbringen zu können. Der Raum soll überkonfessionell für alle Religionen genutzt werden können.

Es gibt zwar einen Raum, doch dieser ist für den gewünschten Zweck im jetzigen Zustand nicht geeignet. Er soll nun zu einem "Raum der Stille" umgebaut und künstlerisch umgestaltet werden. Mit Unterstützung der Klinikleitung und ihres Chefs, dem Direktor der Kinderklinik Matthias Henschen, haben jetzt die Fachkinderkrankenschwestern Jasmin Erichsen und Eva-Maria Säger sowie Stationsärztin Francisca Kurz von der Kinderintensivstation begonnen, das Projekt in die Tat umzusetzen.

"Wir freuen uns darauf", gibt Jasmin Erichsen die Stimmung des gesamten Teams wieder. "Ich finde es ganz wichtig, dass das Thema nicht tabuisiert wird und der Abschied von den Kindern in einem würdigen Rahmen stattfinden kann", ergänzt Eva-Maria Säger. Sie verdeutlicht, dass sich das Team der Intensivstation schon bisher sehr engagiert auch um die Eltern bemüht. Wenn der schlimmste Fall eintritt und Eltern ein Kind verlieren, dann werde stets eine Kollegin aus dem Stationsdienst herausgenommen, die sich nur um die Angehörigen kümmert. Eine Station mit Herz. Das geht nur, so betonen die beiden, weil auf der Station ein ganz besonderer Teamgeist herrscht.

Während das Klinikum den Innenumbau übernimmt, hat sich die Projektgruppe vorgenommen, für die künstlerische Neugestaltung des Raums eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. "Der Raum soll Wärme ausstrahlen", sagt Eva-Maria Säger. Damit das gelingt, hat sich das Projektteam professionelle Hilfe beim Rottweiler Künstler Tobias Kammerer geholt. Er wird in der nächsten Zeit seine Vorschläge präsentieren. Bis zum Sommer, so hoffen sie, wird der "Raum der Stille" fertig sein. "Je früher, desto besser", betont Eva Maria Säger.



Die Spendenaktion

Für das Projekt "Raum der Stille" im Schwarzwald-Baar-Klinikum haben die Initiatorinnen bereits große Hilfsbereitschaft erfahren. In ihrem Umfeld hat das Team der Kinder-Intensivstation bereits über 7000 Euro Spenden gesammelt. Das wird aber bei Weitem nicht reichen. Daher wurde über den "Verein für Frühgeborene und kranke Neugeborene Schwarzwald-Baar e.V" ein Spendenkonto eingerichtet. Wer das Projekt unterstützen will, kann auf folgendes Konto spenden:

IBAN: DE 93 6945 0065 0151 0113 36

Stichwort: Raum der Stille

Einige Unterstützer haben bereits auch schon handwerkliche Hilfe oder Aktionen angeboten. Wer auf diese Weise helfen will oder sonstige Rückfragen zu dem Vorhaben hat, dem steht die Ärztin Francisca Kurz als Ansprechpartnerin zur Verfügung (Tel. 07721/931100 oder per E-Mail an: francisca.kurz@sbk.vs.de)