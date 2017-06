Villingen-Schwenningen Ein Leitbild zur politischen Zukunftsgestaltung der Stadt VS

Warum der Gemeinderat ein Leitbild erstellen ließ: Für die eine wichtige Leitplanke für die Politik der nächsten Jahre, für andere ein nutzloses Papier.

In der Sondersitzung des Gemeinderates am Mittwoch wurde nicht nur das Gutachten zur "Strategischen Zielsetzung" von Villingen-Schwenningen diskutiert, sondern auch ein Leitbild für die Stadt verabschiedet. Es soll die Grundlage bilden für die bevorstehende Erarbeitung eines "Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes" (ISEK). Eine breite Mehrheit im Rat stimmt dem Leitbild zu, die Fraktion der Freien Wähler stimmte geschlossen dagegen.

"Das Leitbild mit seinen Handlungsstrategien sind die übergeordneten Straße für ein nachhaltiges Handeln der Stadt in den nächsten zehn bis 15 Jahren", erklärte Julian Petrien von der Hamburger Beratungsfirma Urbanista. Es wurde von Urbanista im Auftrag der Stadt in den vergangenen eineinhalb Jahren in einem aufwändigen öffentlichen Verfahren erstellt. In einem zweiten Schritt will das Büro, das auf Themen der Stadtentwicklung spezialisiert ist, bis 2018 für die Stadt in einem öffentlichen Prozess ein "Integriertes Stadtentwicklungskonzept" erstellen. Darin sollen konkrete Zukunftsprojekte erarbeitet werden.

Die Stimmung im Gemeinderat zu dem Leitbild waren gespalten. "Wir werden zustimmen", sagte Stadträtin Renate Breuning im Namen der CDU-Fraktion. Sie konnte sich aber einen kritischen Seitenhieb nicht verkneifen: "Das Leitbild ist so allgemein gehalten, dass es nicht schwer fällt, dem zuzustimmen.

" Zweiter Kritikpunkt: Aus ihrer Sicht war die Erarbeitung des Leitbildes "offenbar eine Aufforderung an alle örtlichen Umweltverbände, ihre Utopien einzubringen". Zugleich stellte Breuning klar, dass sich der Gemeinderat von einem "Integrierten Stadtentwicklungskonzept" nicht in seiner Entscheidungsfreiheit beschneiden lassen werde.

Wenig Gutes konnen die Freien Wähler im Leitbild erkennen. Rudolf Nenno erklärte, eine "Oberstufen-Arbeit" hätte das gleiche Ergebnis gebracht. Das Leitbild beiße sich auch in mehreren Punkten mit dem Städtevertrag von 1972. Die Freien Wähler lehnten das Leitbild ab. Vor allem beim Thema Straßenausbau habe die Fraktion andere Vorstellungen als dieses Leitbild.

Positiv äußerte sich dagegen Frank Banse für die SPD-Fraktion. "Wer keine Utopien hat, ist kein Realist", hielt Banse der CDU entgegen. Die SPD werde sich einsetzen, das Leitbild mit Leben zu füllen. Sehr zufrieden sind die Grünen mit dem Leitbild, vor allem mit der Herausstellung des Faktors Nachhaltigkeit für die künftige Politik, betonte Joachim von Mirbach. Der Gemeinderat habe diese Nachhaltigkeit immer wieder vermissen lassen, sei es beim Flächenverbrauch oder dem Bau immer neuer Hallen. Vom Leitbild und dem ISEK erhofften sich die Grünen positive Impulse für Klimaschutz und schonenden Ressourcen-Verbrauch.

Hohe Erwartungen knüpft auch Frank Bonath (FDP) an das Leitbild und das ISEK. "Es geht um die groben Leitplanken unsereres Handelns für die nächsten zehn bis 15 Jahre". Die zentrale Frage sei: Gelingt es der Stadt, ein "urbanes Zentrum zu werden oder werden wir ausbluten und zum ländlichen Raum?" Die FDP wünsche sich urbanes Leben und eine Innovationskultur. Das Ziel sei Wachstum, am liebsten zur Großstadt mit 100 000 Einwohnern. Außerdem erhofft sich Bonath, dass dieses Konzept dazu beiträgt, dass der Rat künftig mit "strategischem Vorgehen" Politik macht, sich also an Prioritäten orientiert und nicht an den am lautesten geforderten Einzelmaßnahmen.

Ernst Reiser prophezeite dagegen, dass das Leitbild das Schicksal zahlreicher anderer Papiere und Gutachten erleiden und in der Schublade verschwinden werden. Das lehre die Erfahrung. Die meisten Projekte würden vom Gemeinderat zerredet. Am Ende wurde das Papier mit breiter Mehrheit, bei sieben Gegenstimmen und zwei Enthaltungen, verabschiedet.

Darum geht es beim Leitbild für VS