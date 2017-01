Villingen-Schwenningen Ein Kuriosum im Groppertal

Eine Straße gehört bisher zur Stadt Villingen-Schwenningen und wird nun dem Kreis zugeschlagen. Für die Nutzer soll sich nichts ändern

Die Straße im Groppertal kennen die Villinger, wenn sie gerne radeln, skaten oder joggen. Wem sie gehört, war ihnen bisher eigentlich egal. Tatsächlich wird sie der Stadt VS zugeschlagen, was aber nicht korrekt ist. Sie soll nun in den Eigentum des Kreises überführt werden, berichtet auf Anfrage Madlen Falke, stellvertretende Stadt-Sprecherin.

Im Zuge der Einführung der neuen Buchführung für öffentliche Verwaltungen, kurz Dopik genannt, kommt einiges auf den Prüfstand. Dabei wurde festgestellt, dass der Villinger Abschnitt der Groppertalverbindung, offiziell eine Kreisstraße mit der Nummer 5715, kein eigenständiges Flurstück bildet und somit faktisch zu VS gehört. Das wird aktuell geändert und daher sind im Umkreis, unter anderem entlang der Schwarzwaldbahn, eine Vielzahl von Vermessungspunkten angelegt, Spaziergänger vermuteten bereits, dass die Bahntrasse verbreitert oder ein neuer Weg angelegt wird. Dem ist aber nicht so. Der Bereich werde neu vermessen, damit ein neues Flurstück angelegt werden kann. Die Arbeiten sollen laut Stadt im Frühjahr abgeschlossen sein.

Für die Villinger am wichtigsten ist aber: Bis auf den neuen Eigentümer bleibt im Groppertal auch alles beim Alten. Der Kreis wolle nichts an der auch von vielen Freizeitsportlern genutzten Straße ändern, betont Falke, es handele sich um eine reine Formalie. Die Straße wird also wie gewohnt geräumt und ausgebessert.