Villingen-Schwenningen Ein Haushalt der Superlative, ein Haushalt der Utopie

Gemeinderat verabschiedet Rekord-Etat für 2017. Doch die technischen Ämter werden wohl nur einen Teil der beschlossenen Investitionen dieses Jahr tatsächlich bauen können.

Mit breiter Mehrheit hat der Gemeinderat am Mittwochabend den städtischen Haushaltsplan verabschiedet, der sich auf dem Papier so imposant darstellt wie noch nie: Höchstes Volumen, niedrigster Schuldenstand, größte Rücklage aller Zeiten. Bei den Haushaltsreden der Fraktionen schwangen aber auch Sorgen und Skepsis mit. Sorgen darüber, dass die Verwaltungsausgaben anscheinend ungebremst steigen und auch die Verschuldung ab 2018 kräftig in die Höhe geht. Und Skepsis, dass das, was jetzt alles als Bauprogramm beschlossen wurde, in diesem Jahr bei weitem nicht realisiert werden kann.

CDU-Sprecherin Renate Breuning äußerte ihre Sorgen, dass die Ausgaben im Verwaltungshaushalt, mit dem die laufenden Aufgaben der Verwaltung finanziert werden, um rund 20 Millionen Euro in die Höhe gehen. Und ein bisschen klang Ratlosigkeit bei ihr an, wie es dem Gemeinderat gelingen soll, diesen bedrohlichen Trend zu stoppen.

Mehrere Sprecher thematisierten den ansich erfreulichen Umstand, dass in diesem Jahr so viel investiert werden soll in der Stadt wie noch nie. Baumaßnamen und sonstige Investitionen im Volumen von über 43 Millionen Euro wurden gestern beschloss, ebenfalls ein neuer Rekord. FDP-Fraktionschef Frank Bonath stellte aber fest, dass dieser Investitionsplan "mit der Realität nichts zu tun haben wird". Denn die technischen Ämter der Stadt seien für diese Aufgabenfülle personell nicht ausgestattet. Normalerweise schaffen es die Bauingenieure der Stadt, etwa 15 bis 20 Millionen Euro pro Jahr zu verbauen. Das heißt: Von dem, was gestern beschlossen wurde, kann bestenfalls die Hälfte tatsächlich realisiert werden. Dazu kommen noch unerledigte Baumaßnahmen aus den Vorjahren mit einem zusätzlichen Volumen von zehn bis 20 Millionen Euro, die ebenfalls noch erledigt werden sollten.

Daher übten Edgar Schurr (SPD) und Joachim von Mirbach (Grüne) Kritik an CDU und Freien Wählern, die mit der Sanierung der Waldstraße, der Rietstraße und dem Bau eines Kunstrasenplatzes im Friedengrund noch zusätzliche Maßnahmen in den ohnenhin überfrachteten Investitionshaushalt gedrückt hatten. Die beiden kritisierten Fraktion wiederum betonten, dass sie das Vertrauen der Bürger in bereits zugesagte Maßnahmen nicht enttäuschen werden. Die CDU-Fraktion beantragte daher am Mittwoch auch noch, dass ein weiterer Kunstrasenplatz für den BSV Schwenningen im nächsten Jahr verpflichtetend gebaut werden soll. Dies lehnte der Rat aber mit knapper Mehrheit wie schon vergangene Woche in den Ausschüssen ab.

Ein großes Thema waren auch die Schulen. Angesichts der öffentlichen Kritik der letzten Tage, die sich am Zustand des Schulverbundes am Deutenberg aufgehängt hatte, wiesen Stadträte darauf hin, dass in diesem Jahr rund 15 Millionen Euro für Schulsanierungen eingeplant sind – soviel wie noch nie. Von 37 Gemeinderatsmitglieder stimmten am Ende 30 dem Haushaltsplan zu, vier enthielten sich der Stimme, Jürgen Schützinger (Deutsche Liga), Bernd Hezel (CDU) und Rudolf Nenno (Freie Wähler) stimmten dagegen.

Der städtische Haushalt

Der städtische Haushalt 2017 hat ein Gesamtvolumen von 306,9 Millionen Euro an Einnahmen und Ausgabe. Er gliedert sich zum einen in Verwaltungshaushalt, über den die laufenden Aufgaben der städtischen Administration finanziert werden. Dieser Haushalt beläuft sich auf 263,4 Millionen Euro. Die Investitionen der Stadt werden im Vermögenshaushalt abgebildet. Dort sind 43,4 Millionen Euro eingeplant. Eine weitere interessante Zahl ist die Verschuldung, die zum Jahresende bei 31,1 Million Euro liegen soll. Angesichts steigender Ausgaben und zahlreicher Großinvestitionen soll sie ab 2018 aber wieder stark ansteigen. (est)