Villingen-Schwenningen Ein Gutachten und seine Folgen: Hitzige Diskussion über möglich Einsparungen in der Kultur

Der Freundeskreis Kultur hatte am Dienstagabend zu einer durchaus hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion im Franziskaner geladen. Debattiert wurde über das Gutachten der Kom­munalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Am Ende der Diskussion stand eine überraschende Erkenntnis.

Kultur ist seit jeher auch Kampf. Kampf um finanzielle Mittel, Kampf um Räumlichkeiten, Kampf um Besucher. In der Doppelstadt hat der Kampf am 14. Januar dieses Jahres begonnen. Da hat die Kom­munale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) ihr Gutachten zur Zukunft der Stadt erstmals öffentlich vorgestellt. Weniger städtisches Kulturangebot, mehr ehrenamtliches Engagement wurde vorgeschlagen. Der Aufschrei war groß. Und das Echo ist noch ein halbes Jahr später zu hören. Im Foyer des Franziskaner.

"Die Büchse der Pandora wurde geöffnet", sagt Wolfgang Niess am Dienstagabend bei der vom Freundeskreis Kultur initiierten Podiumsdiskussion zum Thema: "Oberzentrum Villingen-Schwenningen – wie viel ­Kultur braucht unsere Stadt?". Neben dem Vorsitzenden des Freundeskreises, Eberhard Hummel sitzen im Museums-Foyer Richard Hehn, der Leiter des Folk-Clubs Villingen, der Kulturjournalist Wolfgang Niess, Norbert Runkel, der Direktor des Schwarzwald-Baar-Klinikums, Friedrich Schirmer, der Intendant der Württembergischen Landesbühne Esslingen, der Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer der Musik­hochschule Trossingen, Werner Till und Holger Westendorf, Lehrbeauftragter an der Hochschule Furtwangen. Rund 35 Zuhörer waren anwesend.

Der Tenor unter den Rednern lässt sich in zwei Punkten zusammenfassen. Punkt eins: Nahezu jeder lobt das kulturelle Angebot in VS. Als er noch in Freiburg Intendant gewesen sei, sagt Schirmer, haben ihm viele gesagt, sie gingen lieber nach VS ins Theater als in Freiburg. Punkt zwei: Wird umgesetzt, was im Gutachten steht, so werde das Kulturamt nur noch Organisator oder Vermieter der Räumlichkeiten sein, ein entscheidender Standortfaktor für VS falle weg und das Unterhaltungspotenzial werde größer und der Bildungsauftrag geringer. Die Büchse der Pandora eben.

"Viele Ensembles aus den großen Metropolen kommen einmal im Jahr hierher, das ist ein unglaublicher Wert, der das Leben reich und bunt macht, das gilt es zu erhalten", sagt Westendorf. Wenn auch die ein oder andere Veränderung nicht Schaden könnte. Angebote für Jugendliche beispielsweise so anpassen, dass sie schon ab 15 Jahren maßgeschneidert sind.

Veränderung, das kann sich auch Werner Till vorstellen. Ein in der gesamten Region abgestimmtes Angebot beispielsweise, das auch gemeinsam vermarktet wird. "Um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden", sagt Till, "braucht VS eher mehr Kultur als weniger." Perfide, sagt Friedrich Schirmer von der Landesbühne, sei das Gutachten. "Wir reden über eine Summe von 60 000 Euro und dafür werden die verschiedenen Kulturen aufeinandergehetzt." Er meint die sogenannte Hochkultur, vorwiegend vom Kulturamt getragen und die vermeintliche Breitenkultur, veranstaltet von privaten Trägern wie dem Folk-Club oder dem Jazz-Club.

Dann kommt Richard Hehn zu Wort. Der Leiter des Folk-Clubs ist der Einzige auf dem Podium, der das Gutachten nicht als Bedrohung, sondern vielmehr als Chance begreift. Mit vielem, was auf den fünf Seiten steht, sei er einverstanden. Die Frage, sagt er, sei doch: "Wie können wir das Beste aus den gegebenen Mitteln herausholen?" Und da gelte es eben, Sachen zu denken, die bisher als Tabu galten.

Und dann wird plötzlich entdeckt, was möglicherweise die wahre Büchse der Pandora sein könnte, die größte Gefahr, die von dem Gutachten ausgehen könnte: "Sie müssen ernst nehmen, dass sich manche privaten Einrichtungen nicht wertgeschätzt fühlen. Sonst werden sie gegeneinander ausgespielt", sagt Niess. "Sie müssen für die Kultur gemeinsam kämpfen", sagt Schirmer. "Sie müssen einen offen Dialog mit dem Kulturamt suchen. Lassen sie sich nicht dividieren." Ein Anfang könnte sein, sagt schließlich Holger Westendorf, Kultur als Ganzes zu sehen und nicht von Hochkultur, Subkultur oder Breitenkultur zu sprechen.

"Wenn sich die Stadt nur auf ihr Funktionelles reduziert, dann verliert sie ihre Seele", hatte Schirmer zu Beginn der Diskussion gesagt. Das also gilt es zu verhindern. Gelingen kann es nur gemeinsam.