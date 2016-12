VillingenSchwenningen Ein Bier-Brauer mit bundesweitem Ruf

Simon Korherr aus VS-Weigheim ist der drittbeste Geselle unter den Brauern und Mälzern in Deutschland

Glückwunsch zu dem Titel auf Bundesebene. Gibt es von den Eltern nun ein besonderes Weihnachtsgeschenk?

Nein, erfreut waren sie aber sichtlich und ich denke, auch etwas stolz.

Nach dem Wettbewerb auf Landesebene waren sie einer von 816 frischgebackenen Gesellen aus Baden-Württemberg, die höhere Ambitionen hatten. Sechs aus dem Handwerkskammerbezirk Konstanz schafften es auf das Treppchen. Was hat Sie dazu bewogen, mitzumachen?

Teilnehmen können sie ja nur mit einer besonders guten Abschlussnote bei den Gesellenprüfungen. Ich wollte einfach wissen, wie gut ich im Vergleich zu jungen Handwerkern bundesweit bin. Zu verlieren hatte ich ja nichts, aber mit Ehrgeiz bin ich allemal in den Wettbewerb gegangen.

Wenn Sie an den Wettbewerb, ausgerichtet von der Handwerskammer Münster, zurückdenken: Was sind die Erinnerungen?

Aufgeregt war ich nicht, ging mit Konzentration an das abgefragte, vertiefende Wissen. Nach dem theoretischen Teil mit fachbezogenen Rechenaufgaben hatte ich weder eine positive noch negative Erwartung. Nach dem praktischen Teil im Sudhaus, darunter auch Messung des Vergärungsgrads des Bieres oder seine allgemeine Beurteilung durch riechen, schmecken und sehen, war ich zuversichtlich. Kurz vor Schluss schnappte ich von einem Jurymitglied auf, dass es sehr knapp zwischen meinen Kontrahenten aus Berlin, Bayern und mir zugehe. Nachdem der dritte Platz für mich feststand, war die Freude natürlich groß.

Der Beruf des Brauers hat eher ein antiquiertes Image. Wie kamen sie mit Anfang 20 zu diesem Berufswunsch?

Persönlich schätze ich an diesem Beruf die Verquickung zwischen Tradition und moderner Technik. Wir feiern ja dieses Jahr das 500-jährige des deutschen Reinheitsgebots, ein doch weltweit anerkanntes Qualitätssiegel. Bis heute wird Bier aus den drei Grundzutaten Wasser, Malz und Hopfen gemacht, die Hefe kannte man ja damals so noch nicht. Aus diesen elementaren Zutaten in Verbindung mit der fortschrittlichen, maschinellen Komponente ein Qualitätsprodukt herzustellen, das ist der Reiz für mich. Ein guter Brauer sollte mitunter Geduld, Konzentration und einen Sinn für Hygiene mitbringen, wenn er seinen Arbeitsplatz betritt.

Zur Person

Simon Korherr, geboren in Spaichingen, machte 2012 sein Abitur am Gymnasium Trossingen. Die Gesellenprüfung zum Brauer und Mälzer erfolgte im Juli, es folgte die Teilnahme am 65. Leistungswettbewerb des Handwerks unter dem Titel „Profis leisten was“. Angestellt ist er bei der Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG in Wurmlingen.