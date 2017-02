Villingen-Schwenningen Eigentümer plant den Umbau der bisherigen Stadtapotheke

Der Konstanzer Architekt Martin Bächle äußert sich zu seinen Umbauabsichten für das Gebäude Rietstraße 12. Die Apotheken-Einrichtung steht unter Denkmalschutz und bleibt im Erdgeschoss erhalten.

Seit Ende Januar steht das Erdgeschoss im markanten Gebäude der Rietstraße 12 in Villingen leer. Das Ehepaar Richard und Marianne Haller, das darin 30 Jahre lang die Stadtapotheke betrieben haben, haben aus Altersgründen das Mietverhältnis zum 31.01.2017 gekündigt. Über die künftige Nutzung gibt es bisher nur Gerüchte. Was sagen die Eigentümer, Karin Meid-Bächle und Martin Bächle dazu, die das Gebäude vor drei Jahren erworben hat? Der aus Villingen stammende Architekt Martin Bächle, der in Konstanz ein erfolgreiches Büro betreibt, verspricht einen qualitativ hochwertigen Umgang mit dem Gebäude und ein neues attraktives Gesamtkonzept.