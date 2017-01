VS-Villingen Ehrungen und Neuwahlen beim Geflügelzuchtverein

1000 Küken aller Rassen sind im Vereinsjahr 2016 geschlüpft, 2150 Ringe, davon 20 an die Jugend, wurden bestellt.

Der Geflügelzuchtverein 1899 Villingen und Umgebung hat langjährige Mitglieder geehrt – und 1000 Küken aller Rassen schlüpften im Vereinsjahr 2016 erfolgreich.

Zufrieden sind die Geflügelzüchter in der Obereschacher Straße 1. Bei der Jahreshauptversammlung wurden unter anderem acht Ämter neu besetzt: Neue Kassiererin wurde Nicole Kühling, die das Amt im Sommer 2016 kommissarisch übernommen hat. Natalja Vornat übernahm das Amt der zweiten Kassiererin, das sie ebenfalls im vergangenen Sommer kommissarisch übernommen hatte. Der neue Jugendwart im Geflügelzuchtverein ist Waldemar Kindsvater. Der neue Gerätewart heißt Jakob Vornat. Neue Beisitzer wurden Nikolaus Fritzer und Henryk Janiel. Die anderen Amtsinhaber wurden für zwei Jahre bestätigt.

Zuchtwart Christof Kussyk berichtete über das erfolgreiche Schlüpfen von etwa 1000 Küken verschiedener Rassen. Die Zucht war 2016 um einiges erfolgreicher als ein Jahr zuvor. Leider sei durch den Ausbruch der Vogelgrippe zum Ende des letzten Jahres die Stallpflicht für Tiere auferlegt worden.

2150 Ringe, davon 20 an die Jugend, wurden im Jahr 2016 bestellt, das sind 430 Ringe mehr, als im vergangenen Jahr, so Ringwart Heinrich Woischnik. Der Vorsitzende Heinrich Scharf berichtete weiter, dass die Zuchtanlagen in einem guten Zustand sind. Das Sommerfest mit der Jungtierschau wird vom 22. bis 23. Juli um das Vereinsheim sowie die Lokalschau am 11. und 12. November in der Ausstellungshalle am Vereinsheim stattfinden.