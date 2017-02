VS-Schwenningen Ehrung in Hauptversammlung  Mitglieder sammeln Jahre im Verein

Die Briefmarken- und Münzensammler in Schwenningen plagen Nachwuchssorgen. Zumindest sind die Mitglieder treu. In der Hauptversammlung gab es zahlreiche Ehrungen.

Stühle rücken war im Nebenzimmer Hotel „Allee“ angesagt. Der Briefmarken- und Münzensammler-Verein Schwenningen musste 32 Besuchern seiner Hauptversammlung Platz bieten. Fast 50 Prozent des Vereins nahmen an der Sitzung teil.

Am Anfang standen die Ehrungen. Vorsitzender Manfred Henschel konnte mehrere Mitglieder für langjährige Zugehörigkeit auszeichnen. Für zehn Jahre: Anneliese Marahrens, Brigitte Hanke, Hans-Gerd Börner und Bernd Hauser. 25 Jahre dabei sind: Andreas Kirchner und Hermann Schuff. Für 40-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Jürgen Jauch ausgezeichnet, Jürgen Stadler der ebenfalls 40 Jahre dabei ist, war verhindert.

Mit Spannung wurde dem Bericht des Kassenwarts Werner Berger gelauscht, der die Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellte. Das Ergebnis war ein kleines Plus. Die Kassenprüfer Guido Brändle und Harald Reichenbach hatten die Kasse geprüft. Harald Reichenbach bescheinigte dem Kassenwart eine tadellose Buchführung und empfahl seine Entlastung. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Beim Nachwuchs sieht es mau aus: "Hier gibt es nur einen Jugendlichen, der sich diesem schönen Hobby widmet", heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Die Vereinspartnerschaft mit dem Philatelistenverein „Dr. Alfred Moschkau“ in Zittau besteht 25 Jahre. Die räumliche Entfernung, so Vorstand Manfred Henschel, verhindere eine intensivere Zusammenarbeit.

Zu den Höhepunkten des Vereins 2016 zählten die Großtauschtage im März und November. Bei den angegliederten Werbeschauen konnten die Sammelleidenschaft einiger Mitglieder bewundert werden. Gut angenommen wurde der Jahresausflug zum Südwestrundfunk in Baden-Baden, wo die Studios besichtigt und hinter die Kulissen geschaut wurde. Erwin Seyfried als Sprecher der Briefmarkensammler berichtete über gut besuchte Tauschabende und im Detail über die Ausstellungs-Themen bei den Werbeschauen. Als Sprecher der Münzensammler berichtete Bernd Hauser ebenfalls von guten Besuchen der Tauschabende und den Beteiligungen bei den Ausstellungen.

Ausblick

2017 stehen wieder die Großtauschtage im Fokus und als Beitrag zur 1200-Jahrfeier ist eine Sonderausstellung in der Planung. In der Sparkasse Schwarzwald-Baar, Hauptstelle am Bärenplatz werden einige Münzen aus 1200 Jahrhunderten, Postgeschichte von Schwenningen und Notgeldscheine gezeigt. Die Ausstellungsobjekte können zu den üblichen Banköffnungszeiten vom 15. Mai bis zum 9. Juni in der Kundenhalle besichtigt werden.