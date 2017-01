VS-Herzogenweiler Ehrenzeichen in Gold verliehen  Feuerwehrmann ist seit 40 Jahren dabei

Die Feuerwehrabteilung Herzogenweiler kann in ihrer Hauptversammlung mehrere Mitglieder ehren. Aber: Der Kommandant kritisiert auch den Probenbesuch.

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Herzogenweiler gab es einen Rückblick auf das Jubiläumsfest zum 75-jährigen Bestehen der Abteilung. Ein gelungenes Fest, das auch Geld in die Kasse spülte, wie Kassenwarts Mathias Lienhard berichtete.

Ehrungen gab es für 100-prozentigen Probenbesuch. In diese Kategorie fielen David und Herbert Lienhard, Andreas Neininger, Max Meder und Hansjörg Neininger. Der durchschnittliche Probenbesuch im vergangenen Jahr lag bei 73 Prozent. "Dieser Wert", sagte der Kommandant, "hat noch Luft nach oben.“ Der Mitgliederstand umfasst aktuell 21 Aktive, 4 Jugendliche und 5 Mann aus der Altersmannschaft.

Eine besondere Ehrung wurde vorgenommen vom stellvertretenden Kommandanten Ralf Hofmann. Aus seiner Hand empfing Rudi Weber das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold des Landes Baden-Württemberg für 40-jährige Mitgliedschaft. Zu dieser hohen Auszeichnung gab es noch eine geschnitzte Floriansfigur als Geschenk von den Kameraden der Wehr und ein Präsent von der Stadt, überreicht von Ortsvorsteher Martin Wangler.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurde David Lienhard geehrt. Zu Oberfeuerwehrmännern befördert wurden Max Meder und Heiko Thoma. Michael Weber stellte seinen Posten als Mannschaftssprecher zur Verfügung. An seine Stelle wurde Andreas Neininger einstimmig gewählt.

Schriftführer Michael Thoma sowie der neue Abteilungskommandant David Lienhard berichteten anschließend vom eigentlichen „Geschäft“ des Feuerwehrmannes. Zehn Einsätze wurden gefahren, wobei vier Vorkommnisse Verkehrsunfälle waren. Zehn Mal wurde intern geprobt und zweimal arbeitete Herzogenweiler zusammen mit anderen Gruppen bei Großübungen.

Aber auch sonst war die Abteilung geschäftig unterwegs, wofür das Beispiel ihres Kommandanten eindrücklich Auskunft gibt. 99 Mal – also im Schnitt an zwei Tagen in der Woche – war er in Sachen Feuerwehr in der Spur, sei es bei Ausschusssitzungen, Seminaren, Nachbarschaftspflege, Gerätevorführungen und dergleichen mehr. Auch die außerordentlichen Leistungen der Wehr am Bürger wurden nicht vergessen. Dazu gehört die Teilnahme an der „Aktion saubere Landschaft“ sowie die jährlich stattfindende Alteisensammlung. Für dieses Jahr ist diese Sammelaktion geplant für den 7. April.