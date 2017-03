Villingen-Schwenningen EU-Kommissar Oettinger: "Stolz auf das Projekt Friedens-Export"

Wir kann sich Europa heute für die Zukunft aufstellen und den Populisten von links und rechts trotzen: In der Villinger Tonhalle gab es jetzt dazu klare Vorschläge.

EU-Kommissar Günther Oettinger ließ am Mittwochabend in der Villinger Tonhalle kaum Zweifel aufkommen. Das europäische Projekt sei zwar "in Gefahr", gleichzeitig ist es aber auch die seiner Überzeugung nach "einzig mögliche Antwort" auf die Herausforderungen für die Zukunft.

Auf einem Vortragsabend der Sparkasse Schwarzwald-Baar hob der 63-Jährige frühere Ministerpräsident Baden-Württembergs hervor, dass es darum gehe, die Errungenschaften "der Friedensunion, der Wertegemeinschaft, der Wirtschaftsgemeinschaft und der Freizügigkeit" zu erhalten. Nur gemeinsam könne Europa in Zukunft mit den weiter aufstrebenden Großmächten USA und China mitreden, sagte er.

Viel Beifall erhielt Oettinger, der ohne jedes Manuskript redete, als er formulierte: Unsere Kinder werden später stolz sein auf unseren Friedens-Export in alle Welt." Einen ausführlichen Bericht zum Auftritt des EU-Kommissars in Villingen lesen Sie morgen an dieser Stelle.