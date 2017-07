Villingen-Schwenningen Durchgesessen und zu eng: Neue Stühle im Theater am Ring sind überfällig

Durchgesessen und zu eng: Neue Stühle im Theater am Ring sind überfällig

Neuanschaffung für zentrale Spielstätte Villingen-Schwenningens steht zur Debatte. Gemeinderäte grundsätzlich dafür, nur uneins über Vorgehensweise

Die Stühle im Theater am Ring, der zentralen Spielstätte in Villingen-Schwenningen, haben ihren Dienst getan. Sie müssen erneuert werden. Darüber bestand bei den Gemeinderäten im Verwaltungs- und Kulturausschuss noch Einigkeit. Die endete jedoch bei der Frage, wie man vorgehen soll. Die CDU kritisierte den ungewöhnlichen Weg der Verwaltung, den Punkt separat einzubringen. "Das gehört doch in die Haushaltsplanberatung", kritisierte CDU-Sprecherin Renate Breuning. Man wolle dem Freundeskreis damit ein positives Signal senden, dass er mit der Spendenaktion beginnen kann, begründete Oberbürgermeister Rupert Kubon das Vorgehen.

Knapp 300 000 Euro muss die Stadt für 692 neue Polstersessel ausgeben. Der Freundeskreis Kultur möchte etwa die Hälfte über Stuhlpatenschaften finanzieren. Das fand Breuning "peinlich, wenn Bürger gebeten werden zu spenden." Auch dem konnte Kubon nicht folgen. Solche Spenden-Aktionen würden von großen und bekannten Theatern in der ganzen Republik gestartet. Dabei gehe es nicht nur um die Einnahmen – "es wäre natürlich schön, wenn diese hereinkämen". Aber damit solle auch die Wertschätzung von Kultur in einer Stadt, die Verbindung von Bürgern und Theater zum Ausdruck gebracht werden.

Ob nicht das Theater am Ring von Grund auf saniert werden müsste, wollte Dirk Caroli (FDP) wissen. Dies sei bereits in Angriff genommen worden, die Erneuerung der Stühle sei ein Bestandteil, erläuterte Kubon. Er verwies darauf, dass bereits seit einigen Jahren darüber diskutiert werde – bereits seit 2012. Darauf verwies auch Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier, der erläuterte, dass die Stühle in der Sommerpause 2018 eingebaut werden sollen. Daher benötige der Freundeskreis auch jetzt das Signal. Wenn er erst nach den Haushaltsplanberatungen wisse, woran er sei, habe er nur "zwei bis drei Monate Zeit", die Spendenaktion auf die Beine zu stellen. Das sei zu wenig. Dominik Beha (Freie Wähler) plädierte dafür, das bürgerschaftliche Engagement des Freundeskreises zu würdigen. Wenn es die Gemeinderäte nicht täten, würde sich bald niemand mehr einsetzen.

Eine Empfehlung gab der Verwaltungs- und Kulturausschuss nicht ab, denn am Beschlussantrag möchte die Verwaltung bis nächster Woche nun doch noch einmal feilen. Sollte dann ein positives Votum zustandekommen, will der Freundeskreis die Stuhlpatenschaften ins Leben rufen. Jeder Pate hat dann die Möglichkeit, symbolisch einen Stuhl für 430 Euro zu erwerben oder einen Teilbetrag zu spenden.