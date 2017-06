VS-Villingen Dubiose Anrufe: Betrüger gibt sich als Polizeibeamter aus

Am Mittwoch hat ein Betrüger versucht, zwei Frauen aus Villingen zu täuschen. Diese reagierten völlig richtig und ließen ihn abblitzen. Die Polizei rechnet mit weiteren Betrugsversuchen.

Am Mittwochnachmittag hat ein Betrüger versucht, als falscher Polizeibeamter zwei Frauen aus Villingen hinters Licht zu führen. Die beiden Angerufenen reagierten richtig und verständigten sofort die Polizei. Der angebliche Polizeibeamte erzählte die Geschichte einer rumänischen Einbrecherbande, die in Villingen festgenommen worden sein soll. Mitglieder der Bande hätten Notizzettel dabei gehabt, unter anderem auch mit den Namen der angerufenen Frauen. Deshalb wollte der Betrüger unter dem Deckmantel der Polizei nun genau wissen, ob im Haus Bargeld und Goldmünzen aufbewahrt werden. In beiden Fällen brach der Gauner nach den unerwarteten Reaktionen am anderen Ende der Leitung das Telefonat ab. Auf den Telefonanzeigen der Angerufenen erschien jeweils die vorgetäuschte Rufnummer der Hochschule für Polizei in Schwenningen. Es sei damit zu rechnen, das weitere derartige Anrufe folgen werden, so die Polizei.