Villingen-Schwenningen Dschungel-Gefühle im tiefsten Schwarzwald-Winter

Das Gartencenter Späth zeigt in seiner aktuellen Schau eine der größten Orchideensammlungen der Region.

Zu einer der größten Orchideenschauen in der Region lädt zur Zeit erneut das Gartencenter Späth ein. In einem fernöstlich gestalteten Ambiente mit großen wilden Tieren, mit fröhlichem Vogelgezwitscher und Wasserspielen fühlt man sich als Besucher der diesjährigen Orchideenschau schnell in den Dschungel versetzt. In der einen Ecke lässt man sich von ruhigen Wasserspielen in eine Traumwelt versetzen, um sich in der nächsten Ecke von einer bunten Blütenpracht in Staunen versetzen zu lassen.



Eine eigene Abteilung hat man beim Gartencenter Späth dem Thema Sumpfpflanzen gewidmet. Ein Gorilla hockt friedlich in einer Ecke und vor dem Alligator muss man keine Angst haben, der ist künstlich gefertigt und dient lediglich als Requisite. Knapp 300 Quadratmeter groß ist der kleine Dschungel, der zum Träumen und Genießen einlädt.

Keine Requisiten sind die vielen tausend Orchideenpflanzen, die in vielfach verschiedenen Farben und Formen eine Halle weiter stehen. Hier kommen nicht nur Liebhaber und Kenner voll auf ihre Kosten, auch Neulinge in Sachen Orchidee werden beraten und erfahren viel über die Ursprungsländer der Pflanzen. Dazu gehört beispielsweise auch Südtirol, wo einer der weltweit größten Züchter und Produzenten zu Hause ist. Zu sehen ist die Orchideenschau noch bis zum 11. Februar im Gartencenter Späth, das zwischen den beiden großen Stadtbezirken Villingen und Schwenningen gelegen ist.