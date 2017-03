Villingen Dritte Soulution im Jazzkeller

Frühjahrsversion der Party-Reihe am 31. März

VS-Villingen (via) Die Soulution Frühjahrsversion steht vor der Tür. Am Freitag, 31. März, wird die Soulution im Villinger Jazzkeller in die dritte Runde gehen. Erneut sind an diesem Abend Soul- und Hardbop-Klänge aus den Vinyl-Kisten von DJ Taste (Gunnar Frey), DJ Mag (Magnus Frey) und Peter Tröte Surd (Simeon Köhler) zu hören. Auch dieses Mal haben die drei Discjockeys sich Verstärkung mit dem DJ Funky Favata ins Boot geholt. Funky Favata wird alle Nischen aus der Black Music servieren. „Es ist toll, dass wir an diesem Abend erneut von Jazzclub Villingen so tatkräftig unterstützt werden. Die Räume sind vom Ambiente her ideal für unsere Reihe", freuen sich die drei DJs. Unterstützt wird die Soulution-Party Reihe erneut von dem Jazzclub Villingen, vom Soundservice Villingen und vom Jugendförderungswerk Villingen Schwenningen. Die Soulution 3 beginnt um 20.30 Uhr, bis 22 Uhr gibt es für die Gäste ein gratis Gläschen Sekt. Eintritt 5 Euro. Karten im Vorverkauf im Soundservice in der Färberstraße.