VS-Villingen Dreister Überfall: Unbekannte wollen 54-jährigen Rollstuhlfahrer ausrauben

Dreister Überfall: Unbekannte wollen 54-jährigen Rollstuhlfahrer ausrauben

Das beherzte Eingreifen eines Passanten hat am Montagabend in der Paradiesgasse in Villingen möglicherweise Schlimmeres verhindert, als zwei bislang unbekannte Täter einen Rollstuhlfahrer angegriffen haben. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.