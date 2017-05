In einem Mehrfamilienhaus hat ein unbekannter Täter oder eine Täterin Schuhe gestohlen. Diese standen in Schuhregalen vor den einzelnen Wohnungen. Jetzt ermittelt die Polizei

VS-Villingen (sk) Ein noch unbekannter Täter mit einem Schuh-Tick: Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter mehrere Schuhe in einem Mehrfamilienhaus in der Schwenninger Straße gestohlen.



Der Täter war am Dienstag wohl in der Zeit zwischen 17 bis 19 Uhr in dem Haus unterwegs und hat die vor einzelnen Wohnungen stehenden Schuhregale geplündert.



Die Polizei hat nicht im Detail verraten, was für Schuhe gestohlen worden sind. Die Polizei Villingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07721/601-0.