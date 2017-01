VS-Schwenningen Dreier-Unfall auf der Bundesstraße

Fahranfänger im Laster gerät ins Schleudern und rammt zwei weitere Verkehrsteilnehmer.

VS-Schwenningen – Ein 19-jähriger Lastwagen-Fahrer hat am frühen Freitagmorgen gegen 7 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Bad Dürrheim einen Verkehrsunfall mit gleich drei beteiligten Fahrzeugen verursacht. Darunter war auch ein zweiter Laster, wie jetzt die Polizei mitteilte.

Auf Höhe der Abfahrt nach VS-Mühlhausen geriet der Fahranfänger auf der Bundesstraße ins Schleudern und prallte in der Folge aufgrund seines zu geringem Sicherheitsabstands auf eine vor ihm fahrende 34 Jahre alte Opel-Fahrerin. Anschließend knallte der Daimler-Lkw des 19-Jährigen dann gegen die rechte Fahrzeugseite eines weiteren MAN-Lastwagens. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand bei dem Zusammenstoß ein Schaden in einer Gesamthöhe von etwa 10 000 Euro. Verletzt wurde bei der Kollision glücklicherweise niemand, so die Polizei weiter.