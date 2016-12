VS-Villingen Drei Villinger Vereine laden zum Paschen ein

Es ist eine bliebte Tradition: Um die Jahreswende wird in den Vereinen wieder in geselliger Runde fleißig um Neujahrsbrezeln gewürfelt.

Die Villinger Kolpingfamilie lädt am Freitag, 30. Dezember, zu ihrem Neujahrskranzpaschen um 20 Uhr ins Fidelisheim ein. Auch bei der DJK Villingen werden die Würfel kreisen. Am Freitagnachmittag ab 15 Uhr kann jeder im Vereinsheim im Friedengrund dabei sein. Die Narrozunft Villingen lädt ebenfalls alle Freunde des Würfelspiels ein. Anmeldung bei Christph Langenbacher, 07721/25886. In der Zehntscheuer wird am 29. Dezember ab 15 Uhr gepascht.

Paschen ist ein Würfelspiel bei dem es Neujahrsbrezeln, auch Kränze genannt, zu gewinnen gibt. Die Anzahl der Spieler ist beliebig und man benötigt nur drei Würfel und einen Würfelbecher.