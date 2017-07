Villingen-Schwenningen Drei Großveranstaltungen am Wochenende zum Feiern und Laufen

Picknick an der Langen Tafel zum Stadtjubiläum, Jubiläumsfeier in der Tannheimklinik, Stadtlauf in der Villinger Innenstadt: Die Bürger von Villingen-Schwenningen dürfen sich am Wochenende auf ein großes Feier- und Veranstaltungsangebot freuen. Verbunden sind diese Anlässe allerdings mit einigen Einschränkungen für den Straßenverkehr.

Am Samstag, 15. Juli, wird die Landesstraße zwischen Villingen und Schwenningen zu einer großen Bankettmeile. Aus Anlass der 1200-Jahr-Feier picknicken ab 16.30 Uhr hunderte von Bürgern an einer "Lange Tafel", die symbolisch die Stadtbezirke Villingen und Schwenningen verbinden. Damit ist die Landesstraße zwischen dem "Wildi-Kreisel" und dem Kreisverkehr am Hölzlekönig am Samstag ab 6 Uhr morgens, bis Sonntag, 16. Juli, 6 Uhr morgens, für 24 Stunden gesperrt.

Aus Anlass ihres 20-jährigen Bestehens feiert die Nachsorgeklinik Tannheim am Wochenende im großen Stil und lädt die Bevölkerung aufs Klinikgelände ein. Höhepunkt des Festwochenendes wird das Benefizkonzert am Samstag in der Reithalle sein. Unter dem Motto „A soulful evening“ treten ab 20 Uhr die Lumberjack Big-Band mit Cassandra Steen und David Whitley auf. Am Sonntag, 16. Juli, findet von 11 bis 17 Uhr musikalische Unterhaltung und ein umfangreiches Kinderprogramm statt.

Sportlich geht es am Sonntag in der Villinger Innenstadt zu. Hunderte von Läufern werden beim 12. Stadtlauf an den Start gehen und für einen guten Zweck ihre Runden um die Stadtmauer drehen. Der Lauf findet zwischen 14 und 16.30 Uhr statt. Start und Ziel ist am Benediktinerring, nahe dem Riettor. Wegen dieser Laufveranstaltung gibt es Verkehrseinschränkungen. Wie die Sadt mitteilt, wird am Sonntag, 16. Juli, zwischen 13.15 und 17.30 Uhr der Benediktinerring zwischen Kanzleigasse und Rietstraße gesperrt. Von 12 bis 14.30 Uhr ist der Romäusring bis zur Einmündung Kalkofenstraße gesperrt. Zwischen 12 und 18 Uhr werden außerdem folgende Straßen gesperrt: die Niedere Straße, Bickenstraße, Ringanlagen Klosterring, Querung Hafnergasse, Obere Straße und Rietstraße. Zudem sind die Zufahrten in die Fußgängerzone am Niederen Tor, an der Färberstraße, Zinsergasse, Riettor, Hafnergasse, Bickenstraße sowie Oberen Straße gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert.