VS-Schwenningen Drei Flächenbrände bei VS-Schwenningen fordern die Feuerwehr

Bernnende Grasflächen zwischen Schwenningen Messe und dem Gewerbegebiet Bad Dürrheim halten am Sonntag die Feuerwehr Schwenningen auf Trab. Die Feuer wurden vermutlich durch Brandstiftung entfacht.

Die Einsatzkräfte rückten am Sonntag gegen 11:15 Uhr zu einem Flächenbrand an der K5700 zwischen Schwenningen Messe und Gewerbegebiet Bad Dürrheim aus. Als die Feuerwehr Schwenningen an der Einsatzstelle eintraf, stellten die Einsatzkräfte an drei verschiedenen Stellen brennendes Gras fest.

Das Feuer, das auf dem Ausläufer des Schwenninger Moos brannte, wurde vermutlich durch Brandstiftung entfacht. Von mehreren Stellen aus wurden die Brände gelöscht.

Dank des des Tanks des Wechseladerfahrzeugs, war genügend Wasser an der Einsatzstelle, um ein Ausbreiten der Feuer zu verhindern.

Da am Brandort Torfboden ist, musste die Feuerwehr viel Wasser einsetzen, um den Brand effektiv zu löschen.

Die Feuerwehr Schwenningen war mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei Schwenningen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Durch den Brand war der Fuss- und Radweg durch die Feuerwehrfahrzeuge gesperrt.

Ob ein Schaden entstanden ist, konnte noch nicht gesagt werden.