Drama Woyzeck in Wort und Bild

Szenische Lesung im Lovis-Kabinett

VS-Schwenningen (sk) Motive aus dem Dramenfragment "Woyzeck" von Georg Büchner hat der Lovis-Presse-Künstler Werner Gothein 1918/19 als erster thematisch in seinen Bildern aufgegriffen. Diese sechs Pastelle, im Eigentum der Städtischen Galerie Villingen-Schwenningen, stehen im Zentrum der Ausstellung "70 Jahre Lovis-Presse Schwenningen 1947-1949", die derzeit im Lovis-Kabinett gezeigt wird.

Ein besonderer Höhepunkt zur Ausstellung kommt am Wochenende zur Aufführung: am 28. und 29. Januar 2017 wird eine szenische Lesung zum Bühnenstück "Woyzeck" mit Menschen unterschiedlichster Herkunft aufgeführt, die in Villingen-Schwenningen eine neue Heimat gefunden haben. Als Regisseur hat Eric Nikodym vom Badischen Staatstheater Karlsruhe seit Monaten mit den Akteuren geprobt. Dabei assistierten ihm Marion Eckert-Merkle und Dr. Anja Rudolf. Musiker der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen haben eine Komposition erarbeitet, welche die szenische Lesung dramatisch begleitet und bei der Premiere am kommenden Samstag, 28. Januar, uraufgeführt wird.

Die Klangräume des Ensembles 'Open Source Guitars' (OSG) begleiten mit "un-erhörter" Weite und fantastischer Dichte das theatralische Geschehen. Der Filmemacher Klaus Peter Karger hält in einem künstlerischen Dokumentarfilm dieses Projekt in laufenden Bildern fest. In eigenständiger Film-Sprache soll das Werden des Projekts, die Transformation der Bilder von Werner Gothein mit der szenischen Lesung der Menschen, die bei uns eine neue Heimat finden, und der außergewöhnlichen Gitarren-Musik, nachgezeichnet werden. Diese szenische Lesung des Theaterstücks mit Migranten wird von der Baden-Württemberg-Stiftung gefördert.

Alle Interessierten sind zu beiden Veranstaltungen eingeladen. Den Gästen versprechen die Veranstalter ein "Abenteuer theatralischer Inszenierung". Die szenische Lesung findet zum Teil an verschiedenen Plätzen im Lovis-Kabinett statt. Es agieren zwei Woyzeck-Darsteller und drei Marien. Mehr sei aber nicht verraten. Versprochen aber ist ein unvergesslicher Abend mit Kunstwerken der Lovis-Presse, mit Theater und Musik.

Szenische Lesung 'Woyzeck, Premiere: Samstag, 28. Januar, 19 Uhr im Lovis-Kabinett, VS-Schwenningen. Zweite Aufführung: Sonntag, 29. Januar, 17 Uhr. Die Ausstellung "70 Jahre Lovis-Presse Schwenningen 1947-1949" läuft noch bis zum 12. März. Führung und Galeriegespräch am Sonntag, 12. Februar, 11 Uhr, mit Kunsthistorikerin Dr. Anja Rudolf.