Villingen-Schwenningen Doppelmoral oder notwendige Steuerung? Stadt will Spielhalle verhindern

In Villingen-Schwenningen wird über das Glückspiel debattiert. Die Antworten sind nicht einfach, wie eine Sitzung des Gemeinderats zeigt

Darf die Stadt 3,2 Millionen Euro an Vergnügungssteuer einnehmen, einem künftigen Spielhallen-Betreiber aber dennoch Steine in den Weg legen? Vertritt die Kommune eine Doppelmoral? Müssen Gemeinderäte sich als Weltverbesserer einsetzen? Gleich um eine ganze Reihe grundsätzlicher Fragen ging es in der Gemeinderats-Sitzung am Mittwoch. Hintergrund: Ein Investor will in der Berliner Straße/Am Krebsgraben eine Spielhalle mit Getränkemarkt errichten. Ersteres will die Stadt verhindern. Sie glaubt, dass solch eine Vergnügungsstätte für das kleine Gewerbezentrum mit vielen Lebensmittelmärkten negative Auswirkungen hat. Daher brachte sie eine Bebauungsplan-Änderung auf den Weg, um Spielhallen künftig auszuschließen. Entscheiden werden die Gemeinderäte aber frühestens im Juli: Dann kann ein Satzungsbeschluss fallen. Jetzt haben erst einmal Bürger und Behörden das Wort – sie können Einwendungen vorbringen. Doch auch der Offenlage-Beschluss war umstritten: 12 waren dagegen, 17 dafür und drei enthielten sich.

Verfechter einer möglichst liberalen Haltung sind die Freien Wähler. Der Fraktions-Vize Bertold Ummenhofer plädierte dafür, die Ansiedlung einer Spielhalle zu genehmigen, und argumentierte, dass sich die Gemeinderäte nicht als Weltverbesserer aufspielen und die Menschen gängeln sollten. Er verwies auf die steigenden Einnahmen aus der Vergnügungssteuer und darauf, dass die Spielhalle keine negativen Auswirkungen habe, vor allem, weil sich in unmittelbarer Nähe auch ein Eros-Center befinde. Unglücklich sei man, wenn sich Spielhallen in der Innenstadt konzentrieren, glücklicher, wenn sie in den Außenbezirken liegen. Doch dann müsse man auch Alternativen anbieten können.

Ohnehin befindet sich die Stadt derzeit in einer Zwickmühle, denn auf Druck des Landes muss sie ihre Spielstätten-Konzeption überarbeiten. "Wir werden das Thema also noch einmal aufgreifen", erklärte Oberbürgermeister Rupert Kubon. Und das dürfte richtig kompliziert werden. Denn noch ist überhaupt nicht klar, wo sie sich überhaupt ansiedeln sollen. In Gewerbegebiete seien sie nicht gern gesehen, weil sie den Druck auf die Preise verschärfen, erläuterte Rainer Temme vom Stadtentwicklungsamt. Einzige Ausnahme in VS: der neue Markt. Zweifel, ob es der Staat immer ehrlich meine, hat Friedrich Bettecken (CDU). Er verwies darauf, dass die Toto-Lotto-Gesellschaften in staatlicher Hand seien und die ja auch nichts Anderes als Glücksspiel anböten. Es sei einfacher, in Villingen-Schwenningen ein Bordell, in dem auch Menschenhandel anzutreffen sei, zu eröffnen als eine Spielhalle.

Dass die Stadt mit ordnender Hand eingreifen solle, dafür plädierte Frank Banse (SPD). Die Gemeinderäte sollten für den Teil als Weltverbesserer auftreten, für den sie zuständig seien. Er wie die Mehrheit der Gemeinderäte plädierte dafür, die Bebauungsplan-Änderung voranzubringen, die letztendlich eine Spielhalle im Goldenbühl verhindern würde.