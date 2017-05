Villingen-Schwenningen Doku "Der fremde Woyzeck" feiert Premiere in der Doppelstadt

Filmproduzent Klaus Peter Karger präsentiert seinen neuen Film "Der fremde Woyzeck". Beim Dreh hat er sich die Probearbeiten zur szenischen Lesung des Stücks in der Städtischen Galerie der Doppelstadt angeschaut. Der Prozess stand dabei im Vordergrund

Der neue Film des Regisseurs und Produzenten Klaus Peter Karger "Der fremde Woyzeck" feierte am Dienstag seine Premiere. Die Dokumentation zeigt die sechsmonatigen Probearbeiten zur szenischen Lesung "Woyzeck", die Ende Januar in der Städtischen Galerie Villingen-Schwenningen aufgeführt wurde. Die Lesung wurde damals im Auftrag von Galerieleiter Wendelin Renn inszeniert. Die Galerie hat einen besonderen Bezug zum Werk: sie besitzt sechs Pastelle des Künstlers Werner Gothein, der die Szenerie des Dramenfragments bebildert hatte.

Woyzeck ist aktueller denn je. Es geht um Ausgrenzung, Integration und weitere Probleme, mit denen sich Migranten und Flüchtlinge in unserer Gesellschaft auseinandersetzen müssen und mit denen sich auch zu kämpfen haben.

Zu Beginn der Premiere fand Karger viel Lob und dankende Wort an alle Mitwirkenden. Schon während der Proben unter Beobachtung einer Kamera zu sein, sei nicht selbstverständlich. Der Dokumentarfilm zeigt von Beginn an, welch komplexem literarischen Werk sich die Gruppe widmet. Viele haben Probleme mit den Textzeilen. Der Text zum Drama Woyzeck wurde Ende des 19. Jahrhunderts von Georg Büchner zum ersten Mal veröffentlicht. Das Werk war den Meisten der Beteiligten, wie der Titel schon sagt: fremd. Es wurden von Beginn an bewusst Zugewanderte und Flüchtlinge ins Projekt eingebunden. Die insgesamt 14 Akteure wurden der integrale Bestandteil des Ganzen.

Klaus Peter Karger nahm sich viel Zeit für die Protagonisten, wohlgemerkt zur Hauptzahl absolute Laien. Viele besuchte er in den eigenen vier Wänden. Durch all ihre Hintergründe bekommen die Personen mehr Profil und es wird klar, was das Projekt auszeichnet: Das Miteinander unterschiedlicher Persönlichkeiten und die Neuinterpretation eines thematisch aktuellen Stücks, zu dem jeder Impulse einbringt. Im Mittelpunkt der Doku steht darüber hinaus der Regisseur Eric Nikodym, der die Gruppe zusammenhielt und die Laien anleitete.

Vom Projekt habe der Doppelstädter sehr früh von Wendelin Renn erfahren. "Ich fand es sehr spannend, mir das Ganze anzuschauen und das auch zu begleiten. Ich habe das Drama selbst in der Schule gelesen." Der Prozess der Arbeiten stehe im Vordergrund. "Es sind ja zwischendrin auch Akteure abgewandert und wollten nicht mehr mitmachen. Dadurch wurde es spannend." Die Herangehensweise stehe im Gegensatz dazu, wie es im normalen Fernsehen läuft, wo das meiste vorgetaktet sei. Über 250 Stunden Arbeit hat die Dokumentation in Anspruch genommen, sagt der Filmproduzent.

Ein paar Akteure waren zur Premiere vor Ort. Der Tenor: Es war eine schöne Erfahrung und hat Spaß gemacht.

Wie geht es weiter?

Nach dem Premieren-Abend im Capitol in Schwenningen wird es eine weitere Kino-Vorstellung geben: Am Freitag, 19. Mai, um 20.15 Uhr wird die Doku im Kommunalen Kino Guckloch in der Kalkofenstraße in Villingen zu sehen sein.