Villingen-Schwenningen Dobmeier kämpft für neue Sitze im Villinger Theater

Das unbequeme Gestühl sol endlich erneuert werden. Der Freundeskreis Kultur plant eine Patenschaftsaktion, um private Spenden einzuwerben

Ganze Generationen von Theatergängern haben schon gelitten: Unter dem mäßigen Komfort der Sitzgelegenheiten im Theater am Ring. Die 870 dunkelblauen Klappstühle sind inzwischen 45 Jahre alt und vielfach durchgesessen. Für die Besucher ein Quell beständiger Beschwerden. Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier hat jetzt die Initiative ergriffen, um dem Gemeinderat ein neues Gestühl abzuringen. Dabei wird er auch vom Freundeskreis Kultur unterstützt, der eine Spendenaktion starten wird, um dem Gemeinderat die Ausgabe von rund 300 000 Euro zu erleichtern.

Patenschaftsaktion: "Wir vom Freundeskreis Kultur drängen schon seit zehn Jahren, dass die Stühle erneuert werden", sagt Eberhard Hummel, der Vorsitzende des eingetragenen Vereins, der sich für das Kulturleben in Villingen-Schwenningen engagiert. Mit der Patenschaftsaktion wollen die Kulturfreunde die Entscheidungsfindung des Gemeinderates beschleunigen. "Wir wollen zeigen, dass wir es ernst meinen", betont Hummel. Aus diesem Grund hat sich der Vereine auch ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Angestrebt wird, rund die Hälfte der Kosten, also 150 000 Euro an privaten Spenden einzuwerben.

Langer Prozess: Ansich, so betont Hummel, sei die Erneuerung des Mobiliars eine Aufgabe der Stadt. Der Verein habe sich aber durchgerungen, initiativ zu werden, um die Sache zu beschleunigen. Denn die Bemühungen, den Theaterbesuchern endlich eine zeitgemäße und kommode Sitzgelegenheit anzubieten, "waren ein langer Prozess", schildert Hummel. Bei den ersten Vorstößen von Kulturamtsleiter Dobmeier kam vom Hochbauamt der Einwand, man könne das Gestühl nicht erneuern, weil mit einer solchen baulichen Veränderung zugleich der komplette Brandschutz des Theaters erneuert werden müsste – eine Millionen-Investition. Dobmeier habe aber nach langem Suchen einen Sachverständigen gefunden, der klar festgestellt habe, dass eine Erneuerung der Stühle auch ohne Totalumbau möglich sei. Diese Ansicht habe sich jetzt bei der Stadt durchgesetzt.

"Rockschnapper": Die Qualität der Theatersitze ist unterschiedlich. Einige Stühle sind neue aufgepolstert, andere durchgesessen. Viele größere Personen leiden unter den engen Stuhlreihen. Die Beinfreiheit ist gering und machen lange Theaterabenden für manchen zur Qual. Frauen stören die Klappstühle als lästige "Rockschnapper", die ihnen beim Aufstehen das Kleidungstück einklemmen. Die neuen Sitze sollen breiter und die Lehnen höher werden, es soll mehr Beinfreiheit geben. Damit würde im Theater rund 100 Plätze wegfallen.

Vorlage für Gemeinderat: Wie die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mitteilte, wird das Hochbauamt in diesem Jahr das Theater auf notwendige Sanierungsmaßnahmen überprüfen. Im Fokus stehen der Brandschutz und funktionale Verbesserungen. Voraussichtlich im Herbst werden dem Gemeinderat die Ergebnisse der Prüfung vorgelegt. Dabei geht es auch um die Bestuhlung. Finanzmittel für die Bestuhlung sind für 2017 indes nicht eingeplant, was den Schluss nahelegt, dass die Umsetzung wohl erst 2018 erfolgen kann.

Patenschaftsaktion

Die vom Freundeskreis Kultur geplante Patenschaftsaktion wurde bereits in vielen anderen Städten praktiziert, um Kultureinrichtungen mit privaten Spendenmitteln zu unterstützen. Auch das Gestühl in der berühmten Elbphilharmonie in Hamburg, die finanziell völlig aus dem Ruder lief, wurde mit Hilfe einer Patenschaftsaktion finanziert. In Villingen-Schwenningen soll die Patenschaft für einen Theatersitz 400 Euro kosten. Dafür werden die Spender auf dem Stuhl mit Namen verewigt. (est)