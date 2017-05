VS-Schwenningen Dieser Teddy ist zum Niederknien  Comedian rockt die Helios-Arena

Tedros Teclebrhan schlüpft auf der Bühne in viele unterschiedliche Rollen. Als Sänger ist er zum Niederknien, mancher Witz zündet hingegen nicht. Aber das Publikum lacht und lacht ...

2800 Zuschauer sind schon eine Nummer. Die Helios-Arena ist beim Auftritt des Comedian Tedros Teclebrhan alias Teddy ausverkauft. Der 1983 in Eritrea geborene Akteur ist so populär, dass die Zuschauer lange Anfahrtswege in Kauf nehmen. Das wiesen unter anderem die Konstanzer und Tübinger Autokennzeichen auf dem Parkplatz aus. Die über die riesigen Projektionsleinwände flimmernden Kapriolen des Künstlers stimmten das gut gelaunte Publikum auf den Abend ein.

Wer ist er und vor allem wie viele ist er? Diese Frage stellt man sich wohl immer wieder unwillkürlich. „Ich höre nicht nur Stimmen, sondern sehe Leute“, eröffnet Teddy dem Psychiater. Das gefilmte Gespräch bei diesem bildet den Rahmen. Auf der Bühne wird wahr, „was alles in dein Birne passiert“. Gerade noch diskutiert er mit seinem Caterer, da steht dieser auch schon auf der Bühne. Sofort empfängt begeisterter Applaus den Comedy-Star mit der steilen Karriere.

Seine Charaktere sind der fremdenfeindliche Ernst Riedler, Antoine Burtz, Percy, Lohan Cohan, Leonardo di Caprio. Als Percy macht er sich schließlich im Kampf ums Käsebrötchen über die 70-jährige Bäckereiverkäuferin Frau Müller her. „Ich bin so was von drauf, ich zeig‘s euch allen.“

Seine Choreografie, in die er bekannte Tanzsequenzen einstreut, hat sich der zappelnde Kasper der Körperbeherrschung komplett selbst beigebracht. Der mit Handkameras gefilmte Quirl treibt Versteckspiel mit dem lachenden Publikum, mischt sich ungezwungen unter dieses. Einem Pärchen bringt er Getränke, schäkerte sich durch die Reihen und versprach, sich ab jetzt anzustrengen, damit er auch ein drittes Mal nach Schwenningen kommen dürfe.

Das Publikum lacht und lacht. Teclebrhan hat Vorschusslorbeeren, auch wenn sich mal der Witz nicht so recht erschließen mag und manches dann doch recht lang gezogen ist, etwa wenn er als rassistischer Riedler der Führer von Seal sein und ihn nach Hause bringen will. Da hilft selbst die eigene dunkle Hautfarbe nicht. Auch als größenwahnsinniger Leonardo di Caprio, der sich nach 50 000 Filmen für seinen ersten Oskar bedankt und dabei seiner Umgebung mit Backpfeifen und Nunchuk droht, kommt er nicht wirklich prickelnd rüber. Als weiteres Manko schmälert öfter das schwäbische Genuschle die Hörfreude und fordert echte Konzentration, um zu verstehen was gesagt wird.

Absolut gigantisch ist Teddy Teclebrhan als Sänger. Damit könnte er glatt eine zweite Karriere starten. Er zelebriert „All night long“ von Lionel Richie auf eine Art und Weise, die zum Niederknien ist. Dabei wird er von der schlagartig hinter dem herunterfallenden Vorhang von einer exzellenten Liveband begleitet. Er spielt mit dem Publikum und nach einer Viertelstunde singen 2800 Kehlen hingerissen mit. Auch wenn Geschmäcker verschieden sind und in Bezug auf die Comedy noch Raum nach oben ist: Der Star rangiert irgendwo zwischen unterhaltsam, verblüffend und beeindruckend.