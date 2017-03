Villingen-Schwenningen Dienststellen von Stadt und Landkreis ziehen ins Nexus-Gebäude

Das Kreisjugendamt wird aktuell von Donaueschingen und Villingen auf die Schwenninger Steig umquartiert. Am 8. Mai folgt das Bürgeramt der Stadt Villingen-Schwenningen. Über 100 Verwaltungsmitarbeiter ziehen ein.

Im ehemaligen Nexus-Gebäude auf der Schwenninger Steig tut sich was. Das Jugendamt des Schwarzwald-Baar-Kreises zieht dort aktuell mit 55 Mitarbeitern ein. Im 8. Mai werden dann 53 Mitarbeiter der Stadtverwaltung von Villingen-Schwenningen folgen. Dabei handelt sich um 46 Mitarbeiter des Bürgeramtes, die in der Josefsgasse 7 in Villingen untergebracht sind, sowie sieben Mitarbeiter des städtischen Gemeindevollzugsdienstes, die bislang im Schwenninger Rathaus ihre Büros haben.