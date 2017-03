Villingen-Schwenningen Die Villinger Stadtmauer wird beleuchtet

Die geplante Beleuchtung der historischen Stadtmauer von Villingen kommt voran. Dieser Tage fand eine Probebeleuchtung statt.

Die Villinger Stadtmauer wurde dieser Tage unter den Augen der Mitglieder des Gemeinderates zur Probe beleuchtet. Hintergrund der Aktion: Auf Vorschlag aus den Reihen des Gemeinderates wurde im Juni 2016 der Planungsbeschluss zur Beleuchtung der Stadtmauer gefasst. Damit soll das historische Wahrzeichen der Stadt, auch unter touristischen Aspekten, besser zur Geltung gebracht werden. Aktuell ist jetzt vorgesehen, die zum Teil vorhandene Beleuchtung durch neue Mehrfach-Leuchten zu ersetzen, die sowohl die Wegebeleuchtung als auch die Effektbeleuchtung der Stadtmauer durch integrierte Strahler gewährleisten können. Diese Beleuchtungsform wurde jetzt von den Stadtwerken VS den Gemeinderäten und Mitgliedern der Verwaltung präsentiert. Ein vergleichbarer Leuchtentyp ist bereits auf dem Vorplatz der Volksbank, zwischen dem Bahnhof Villingen und der Innenstadt und entlang der Paradiesgasse sowie in der Schwenninger Fußgängerzone im Einsatz. Die Art der Beleuchtung stieß auf ein positives Echo. Die Stadtverwaltung will nun einen Projektbeschluss vorbereiten und diesen den gemeinderätlichen Gremien zur Entscheidung vorlegen. Bild: Stadt VS