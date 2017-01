Villingen-Schwenningen Die Villinger Hauptpost wird wohl bald zum Landkreis-Haus

Die Post soll als zusätzliches Gebäude für die Kreisverwaltung dienen. Dies war Thema bei einer mehrstündigen nichtöffentlichen Debatte im Kreistag. Die Kreisräte wollen das Gebäude aber zuerst besichtigen.

In nichtöffentlicher Sitzung hat der Kreistag nach SÜDKURIER-Informationen gestern lange diskutiert, unter gewissen Voraussetzungen das Gebäude der Villinger Hauptpost baldmöglichst zu kaufen, um darin Verwaltungseinheiten und das Kreisarchiv unterzubringen. Ein Beschluss ist nach SÜDKURIER-Informationen nicht gefasst worden. Die Kreisräte wollen das Gebäude demnächst besichtigen und dann am 30. Januar einen Beschluss fassen.

Hintergrund der Überlegungen, die von offenbar von Landrat Sven Hinterseh vorangetrieben werden: Die Kreisverwaltung hält es für sinnvoll, das Postgebäude für ihre Zwecke umzubauen und darin über hundert Kreismitarbeiter unterzubringen. Die Kosten für den Erwerb und den Umbau des Gebäudes belaufen sich nach Informationen aus gut informierten Kreisen auf rund acht Millionen Euro.

Der Landkreis sieht darin eine einmalige Gelegenheit, seine Außenstellen in unmittelbarer Nähe des Landratsamtes sowie mit bester Verkehrsanbindung am Bahnhof Villingen zu zentralisieren. Wirtschaftlichkeit und kurze Wege sind das Ziel. Nach einem Umbau des Postgebäudes, das komplett entkernt würde, so heißt es, könnten darin 100 bis 140 Kreismitarbeiter untergebracht werden. Das wäre mehr als ausreichend, die bisherigen Außenstellen im Jobcenter beim Arbeitsamt Villingen, im ehemaligen Seemanngebäude auf der Steig sowie im Abt-Gaiser-Haus, für die der Kreis bisher Miete bezahlt, aufzulösen.

Schon seit einigen Monaten steht das Gebäude der Hauptpost in Villingen zum Verkauf. Eigentümer ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Luxemburg, die das Gebäude im April 2008 in einem Paket von 1200 Immobilien der Post AG abgekauft hat. Über eine Immobilienfirma in Baden-Baden wird das Gebäude schon seit Monaten zum Verkauf ausgeschrieben. Der Mietvertrag für das 3200 Quadratmeter große Bürogebäude mit der Deutschen Post läuft noch bis zum 30. Juni 2018. Die Post hat zwar die Option, bis Sommer 2017 diesen Mietvertrag um fünf Jahre zu verlängern. Allerdings schaut sich die Post nach Aussagen aus gut informierten Kreisen schon länger nach einem neuen Standort um. Das 1967 errichtete Gebäude entspricht offenbar nicht mehr den heutigen Anforderungen an den Postbetrieb. Ein Teil der Büros in den oberen Geschossen steht offenbar schon länger leer.

Die bauliche Umsetzung dieser Pläne sollte aus Sicht der Kreisverwaltung eher mittelfristig erfolgen, der Kauf aber kurzfristig. Eine Weitervermietung an die Post wäre für den Landkreis, so er das Gebäude kauft, bis mindestens Mitte 2019 denkbar. Gestern diskutierten die Kreisräte eine Machbarkeitsstudie, der zufolge der Kauf und die Sanierung des Postgebäudes deutlich günstiger wäre als die Alternative, ein neuer Anbau an das Landratsamt. Die Unterkellerung, bestehend aus Luftschutzbunkern aus Zeiten des „Kalten Krieges“, böte außerdem die Option, dort das Kreisarchiv unterzubringen, das dringend mehr Platz benötigt. Nutzungs-Einschränkungen durch den Denkmalschutz gibt es laut Auskunft des Regierungspräsidiums offenbar nicht.

Allerdings gab es aus den Reihen von CDU und Freien Wählern einige kritische Stimmen angesichts der Kosten. Aus den anderen Fraktionen kam überwiegend Zustimmung, wird die Lage des Gebäudes doch als einmalige Chance gesehen, die Kreisverwaltung ums Landratsamt zu zentralisieren. Auch OB Kubon unterstützt die Pläne.

Die Post

Das Gebäude in der Bahnhofstraße wurde am 3. November 1967 von der Villinger Post bezogen. Sie beherbergt einen Briefzustellstützpunkt, eine Pakethalle, die Postbank und einen Schalterbereich. Zuvor war die Post seit 1886 im Gebäude Kaiserring 3 untergebracht. Aus Platzmangel wurde dann in den 60er-Jahren der Neubau in der Bahnhofstraße errichtet (est)