VS-Villingen Die Villinger Fasnet live im Internet verfolgen

Der SÜDKURIER berichtet aktuell vom Fasnet-Montag in Villingen. Am Dienstag gibt es einen Livestream vom großen Umzug.

VS-Villingen – Nach der Liveübertragung vom bunten Kinderumzug am schmotzigen Donnerstag, geht die närrische SÜDKURIER-Berichterstattung zur Villinger Fasnet in die nächste Runde. Am kommenden Montag übertragen wir ab 9 Uhr den Historischen Umzug der Narrozunft live im Internet. Im Anschluss geht es nahtlos weiter. Bis zum Abend halten wir Sie mit Berichten, Bildergalerien und kurzen Videos in einem Fasnet-Ticker auf unserer Internetseite sowie auf unserer Fanseite im sozialen Netzwerk Facebook auf dem Laufenden.



Welche Narren-Gruppen gerade im SÜDKURIER-Stüble zu Gast sind und was aktuell im Villinger Städtle passiert, all das serviert der SÜDKURIER Fasnet-Interessierten ganz aktuell und in kleinen Happen. Am Dienstag startet unser Livestream vom großen Umzug der Zuggesellschaft ab 13.30 Uhr. Vom zweiten Stock im Redaktionsbüro in der Bickenstraße aus, genießen Zuschauer einen exklusiven Blick auf das Umzugsgeschehen und die tausenden Besucher auf den Straßen.

Alle Narren, die unser Angebot am Montag und Dienstag nicht live und zeitnah mitverfolgen können, haben nach der Fasnet immer noch die Möglichkeit, sich unsere gesamte Berichterstattung anzuschauen und nachzulesen. Alle Berichte, Bildergalerien und Videos stehen auf unserer Internetseite rund um die Uhr zum Abruf bereit.

.Unsere närrische Dokumentation der Villinger Fasnet finden Sie ab Montag 8.30 Uhr im Internet unter: www.sk.de/exklusiv