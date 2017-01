Villingen-Schwenningen Die Stellungnahme von OB Kubon zum offenen Brief von Tino Berthold

Oberbürgermeister Rupert Kubon nimmt Stellung zum offenen Brief von Tino Berthold, Vorsitzender des Elternbeirats am Schulverbund am Deutenberg. Die Stellungnahme im Wortlaut können Sie hier nachlesen.

Erläuterung geplante Hochbaumaßnahmen:

"An der Elternbeiratssitzung hätten selbstverständlich Vertreter der Verwaltung teilgenommen. Leider ist es bei der Terminabstimmung zu einem Missverständnis gekommen, was wir sehr bedauern. Unabhängig davon, stehen wir in ständigem Austausch mit der Schulleitung – und den geschäftsführenden Rektoren, mit denen alle städtischen Sanierungsmaßnahmen an Schulen – abgestimmt wurden und werden. Ein transparenter Informationsaustausch ist somit gegeben.Das Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau, als Fachamt für Sanierungen und Umbauten an städtischen Gebäuden, hat in Abstimmung mit der Schulleitung in den vergangenen Jahren im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen Investionen in Millionenhöhe getätigt und allein in den vergangen Jahren wichtige Maßnahmen umgesetzt. Hierzu gehören:Für die Haushaltsstelle 2251.9400 Schulverbund am Deutenberg- "Brandschutzmaßnahmen" sind von der Verwaltung Mittel in Höhe von 200.000 € für den Haushalt 2017 beantragt.Ebenso beantragt ist ein Mittelübertrag von Haushaltsresten in Höhe von 266.577,11 € auf dieser HH-Stelle.Folgende Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2017 mit diesen Mitteln zur Umsetzung geplant:66.000 € zur Ertüchtigung der Chemievorbereitung (Chemikalienschränke), 150.000 € zum Austausch schadhafter Böden.Im vergangenen beiden Jahren wurden im Schulgebäude zum einen bereits einige Maßnahmen zur Funktionsertüchtigung der Schule zum Schulverbund (Umbau/ Zusammenlegung Lehrerzimmer, Umbau der Schulverwaltung) und zum anderen Brandschutzrelevante Maßnahmen (Einbau von sechs Fluchttreppenhäusern) realisiert. Zur Planung und Umsetzung insbesondere weiterer Brandschutzmaßnahmen (z.B. Flächendeckende Brandmeldeanlage) werden die beantragten Mittel wie oben aufgeführt im Haushaltsjahr 2017 und nicht erst in den Folgejahren benötigt.Der Technische und der Verwaltungsausschuss haben im Zuge der bisherigen HH- Beratung 2017 diesem Vorgehen so zugestimmt.Wir wissen darüber hinaus natürlich um die Sanierungsbedürftigkeit des Schulverbunds und haben in der Vergangheit und werden auch künftig in Abstimmung mit der Schulleitung gemeinsam die weiteren Schritte angehen und bis dahin weiter umsetzen, was möglich ist. Perspektivisch ist eine Generalsanierung notwendig, das steht außer Frage. Diese werden wir gemeinsam mit dem Gemeinderat und den beteiligten Fachämtern (Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau und Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport) angehen, sobald die laufenden Maßnahmen am Gymnasium am Deutenberg abgeschlossen sind.Darüber hinaus betreuen wir in Villingen-Schwenningen viele weitere Schulen, die ebenfalls einen Bedarf haben. Gemeinderat und Verwaltung müssen jedes Jahr gemeinsam entscheiden, welche Mittel wo eingesetzt werden können. Ich möchte ganz deutlich machen, dass mir die Bildungseinrichtungen in der Stadt ein großes Anliegen sind – in den letzten Jahren haben wir viel in den Bildungsbereich investiert. Die Investitionen in unsere Schulen lagen im Jahr 2015 bei rund 2,9 Millionen Euro, im Jahr 2016 bei rund 6,7 Millionen und für das Jahr 2017 liegen die Ansätze bei fast 10 Millionen Euro (Haushaltsplanentwurf)."