Villingen-Schwenningen Die Stadtverwaltung VS ist gegen gebührenfreies Kurzzeitparken

Nächste Woche disktutieren Auschüsse des Gemeinderates auf Antrag der Freien Wähler über die so genannte Brezeltaste. Stadtverwaltung fürchtet Gebührenausfälle in sechsstelliger Eurohöhe. Mit Abstimmung!

Kostenloses Kurzzeitparken in den Innenstädten von Villingen und Schwenningen: Mit diesem Reizthema befassen sich demnächst die Gremien des Gemeinderates. Nächste Woche geht es los im Technischen Ausschuss. Die Stadtverwaltung hat sich klar positioniert: Sie lehnt gebührenfreies Kurzzeitparken an den Parkuhren ab und empfiehlt den Stadträten, den Antrag der Freien Wähler abzulehnen.

Diese hatten vor einigen Wochen diesen Antrag gestellt, nach dem aus dem Villinger Einzelhandel gefordert worden war, eine so genannten Brötchen- und Brezeltaste an den Parkuhren einzuführen. In einigen anderen Städten gibt es diese technische Einrichtung bereits. Autofahrer, die lediglich eine schnelle Erledigung in der Stadt machen wollen (wie Brötchen kaufen), könnten damit 15 oder 30 Minuten, kostenfrei parken. Sie müssen zwar an der Brezeltaste einen Parkschein lösen, dafür jedoch keine Gebühr zahlen.

Die Stadtverwaltung hat inzwischen eine Umfrage unter 27 Städten in Baden-Württemberg durchgeführt. Von diesen, so das Ergebnis, gibt es nur in sechs Städten die "Brötchentaste": in Stuttgart, Karlsruhe, Göppingen, Waiblingen, Rottweil und Furtwangen. Einige andere Städte ermöglichen kostenfreies Parken mit Parkscheibe. Die Stadt hat auch die Vor- und Nachteile aufgelistet, wobei aus Sicht der Verwaltung der Nachteile bei Weitem überwiegen. Die Vorteile wären, dass das innerstädtische Parken attraktiver würde und sich Villingen-Schwenningen ein positives Image als Einkaufsstadt schaffen könnte.

Im Gegensatz dazu sieht die Stadtverwaltung zahlreiche Nachteile: Die Attraktivitätssteigerung der Parkplätze stehe der Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und des Radverkehrs entgegen, der Parksuchverkehr würde noch mehr angeheizt und damit mehr Lärm- und Schadstoffausstoß. Die Lenkungsfunktion des Parkleitsystems werde geschwächt und die Zahl der Parkplätze für jene reduziert, die länger als 30 Minuten parken wollen. Außerdem müsste die Stadt die Kontrolle durch Stadtsheriffs erhöhen, um zu verhindern, dass Autofahrer mehrfach ein gebührenfreies Ticket ziehen.



Und schließlich das Geld: Die Umrüstung der Parkautomaten würde rund 8900 Euro kosten. Gravierender aber sei der Ausfall der Parkgebühren. Es sei mit einem Einnahmeausfall von 40 bis 50 Prozent zu rechnen. Das bedeute einen jährlichen Verlust von rund 370 000 bis 460 0000 Euro.

Schließlich weist die Stadt darauf hin, dass Tuttlingen die Brezeltaste 2013 wieder abgeschafft hat. Argumente waren wegbrechende Einnahmen, erhöhter Parkplatzsuchverkehr, Missbrauch der Brezeltaste und einer Verschlechterung der Parkmoral.