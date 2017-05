Villingen-Schwenningen Die Stadt Villingen-Schwenningen reserviert zehn Kita-Plätze für Mitarbeiter

Betriebskindergarten auf Mangin-Gelände geplant: Stadt will als Arbeitgeber attraktiv bleiben und reserviert Plätze für ihre Mitarbeiter. Mit Abstimmung!

Villingen-Schwenningen – Die Stadt plant auf dem Mangin-Gelände, wo ja künftig auch die Verwaltung gebündelt werden soll, einen Betriebskindergarten für städtische Angestellte. Bis es soweit ist, reserviert die Stadt zehn Plätze in drei Kindergärten für ihre Mitarbeiter. Dies wurde in einer Dienstvereinbarung zwischen dem Personalrat und der Stadt festgezurrt, die den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses am Dienstagabend zur Kenntnis vorgelegt worden ist.

Rund um den geplanten Betriebskindergarten und die reservierten Plätze Das sagt der Oberbürgermeister dazu: OB Kubon sieht darin keine Bevorzugung von städtischen Mitarbeitern, erklärte er auf Anfrage des SÜDKURIER. Es würde auch niemandem etwas weggenommen: "Jeder Arbeitgeber in der Stadt kann zu seinen Mitarbeitern sagen, du bekommst sofort einen Platz in einem Kindergarten", betont OB Rupert Kubon. Die Stadt halte ausreichend Plätze vor. Was den geplanten Betriebskindergarten angeht, sieht er da eine Vorbildfunktion für andere Betriebe. Man dürfe auch nicht vergessen, dass die Stadt immerhin zweitgrößter Arbeitgeber sei. Dies sei ein notwendiger Schritt, um attraktiv zu bleiben und weiterhin qualifiziertes Personal zu finden. Bei der Einrichtung eines Betriebskindergartens gehe es um eine Bündelung der Plätze für die städtischen Mitarbeiter. "Das ist etwas ganz normales: Das Landratsamt macht das, Waldmann, die Polizeihochschule und das Klinikum."

Das sind die Pläne für den Betriebskindergarten: Für den städtischen Betriebskindergarten hat Stefan Assfalg, der Leiter des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport, das Gebäude der ehemaligen französischen Kindertagesstätte auf dem Mangin-Gelände im Auge. Wie er im Jugendhilfeausschuss erklärte, habe man das schon besichtigt und Fachleute hätten es als "hervorragend geeignet" eingestuft. Die Stadt denke schon lange über einen Betriebskindergarten nach: "Aber bisher war die Struktur nicht passend", erklärte OB Kubon. Künftig würde ein Betriebskindergarten Sinn machen, wenn viele Mitarbeiter zentral auf dem Mangin-Gelände untergebracht sind. Noch gibt es keine detaillierte Planung. Stefan Assfalg wollte den Jugendhilfeausschuss lediglich frühzeitig informieren. Katharina Hirt (CDU) und Bernd Lohmiller (SPD) begrüßten die Planung eines Betriebskindergartens. Hans-Joachim von Mirbach (Grüne) ging sogar noch einen Schritt weiter und wollte den Ausschuss ein Votum abgeben lassen, dass er dieses Projekt unterstützt. Bei zwei Enthaltungen signalisierten dann alle Mitglieder ihr Einverständnis.

Die sieht die Dienstvereinbarung vor: Kaum eine Diskussion gab es im Ausschuss über den Vorstoß der Stadt, zehn Plätze für Mitarbeiter in Kindertageseinrichtungen zu reservieren. Den Mitgliedern wurde die Dienstvereinbarung nur zur Kenntnis vorgelegt. Darin ist geregelt, dass zwei Plätze für unter Dreijährige in der Johanna-Schwer-Kindertagesstätte und drei Plätze für über Dreijährige in der Kindertagesstätte am Schwalbenhaag für Beschäftige der Stadt eingerichtet werden. In Schwenningen sind die Plätze in der Helene-Mauthe Kindertagesstätte (zwei Plätze für unter Dreijährige) und in der Kindertagesstätte in der Au (drei Plätze für über Dreijährige). Die Vereinbarung gilt auch für Beschäftige der Eigenbetriebe. Einzig Karl-Henning Lichte (Freie Wähler) äußerte seine Bedenken: "Ich habe Probleme damit, dies einfach nur zur Kenntnis zu nehmen. Der Ausschuss sollte darüber diskutieren." Pfarrer Klaus Gölz von der Evangelischen Kirchengemeinde in Schwenningen fragte an, ob es dann möglich sei, dass auch freie Träger solche Vereinbarungen abschließen und für ihre Mitarbeiter auch Plätze reservieren können. Dies müsse abgestimmt werden, sei aber möglich, so OB Kubon.