Villingen-Schwenningen Die Stadt VS schwimmt derzeit förmlich im Geld

Die Stadt VS schwimmt derzeit förmlich im Geld

30 Millionen Euro Überschuss aus dem Jahr 2016. Rücklage wächst auf fast 44 Millionen Euro an. Gemeinderat ist erfreut

Hervorragende Nachrichten hatte am Mittwoch Stadtkämmerer Hans Kech für den Gemeinderat. 2016 gab es im städtischen Haushalt einen nie dagewesenen Überschuss von 30 Millionen Euro. Oder, wie Stadträtin Renate Breuning formulierte: "Die Stadt schwimmt im Geld."

Besonders erfreulich: Aus dem Verwaltungshaushalt der Stadt blieb ein Überschuss von 15 Millionen Euro übrig. Allein 5,5 Millionen Euro Mehreinnahmen stammen aus der Gewerbesteuer der örtlichen Unternehmen, die stärker sprudelte als die Stadt dies vorausgesehen hatte.

Die Stadt werde den Überschuss in die Rücklagen stellen, erläuterte Stadtkämmerer Kech. Diese wachsen damit auf 43,7 Millionen Euro an. Davon sind zwar bereits 28 Millionen Euro in 2017 und 2018 für zahlreiche Bauprojekte verplant. Gleichwohl bleibt der Stadt unterm Strich eine freie, sprich noch nicht verplante Rücklage von 15,7 Millionen Euro. Die Sprecher der Gemeinderatsfraktionen zeigten sich natürlich rundum erfreut über den Geldsegen. Allerdings wurde reihum betont, dass man "Vernunft walten" und "demütig bleiben" werde, weil auch wieder schlechtere Zeiten kommen könnten und die Stadt noch viele Sanierungsaufgaben vor der Brust habe. Das Regierungspräsidium hatte die Stadt sogar angemahnt, ihre Gebührensätze anzuheben.

Vom Rat gelobt wurde Baubürgermeister Bührer, der die Haushaltsreste, das sind die eingeplanten, aber nicht ausgegebenen Geldmittel, von 37 Millionen Euro auf 28 Millionen gedrückt hatte. Die nicht benötigten Mittel wurden den allgemeinen Investitionsmitteln zur Verfügung gestellt. Allerdings führt dies dazu, dass sich im Vermögenshaushalt aus diesem Jahr sowie den Vorjahren ein Investitionsbetrag von 100 Millionen Euro aufgetürmt hat. Frank Bonath (FDP) wies darauf hin, dass es völlig "unrealistisch sei", dass die Verwaltung diese riesige Summe in diesem Jahr verbauen könne. Man müsse sich überlegen, wie man zu einer realistischen Investitionsplanung komme.