VS-Villingen Die Sonne verwöhnt die Villinger

Die ersten warmen Sonnenstrahlen der vergangenen Tage haben viele Villinger genutzt, um frische Luft und viel Sonne zu tanken. Mit Bildergalerie!

An sonnigen Ecken der Innenstadt war am Mittwoch die Aussenbestuhlung von Cafés und Gasthäusern gut besetzt. Ihre Mittagspause verbrachten auch Christine und Renzo De Angelis (links), Tanja Haas (vorne rechts) zusammen mit ihrem Gast aus Italien Martina Ciancarella in der Oberen Straße.

Susanne Kraus genoss die Schwarzwaldsonne in einem Café am Riettor. "Bei uns am See war es die letzten Tage immer neblig", freute sich die Konstanzerin.



Weitere sonnige Ansichten von Villingen finden Sie in unserer Bildergalerie: