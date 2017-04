Villingen-Schwenningen Die Retter am Straßenrand: Unterwegs mit einem Krötensammler

Die Retter am Straßenrand: Unterwegs mit einem Krötensammler

Stirnlampe, Eimer, Warnweste und Gummistiefel. Seit 16 Jahren ist Thomas Schalk, 51 Jahre alt, im Frühjahr an dem Krötenzaun entlang der Landstraße nach Unterkirnach im Einsatz. Bis zu 3000 Tiere rettet er so jährlich. Ein etwas anderes Abendprogramm.

Deckel auf, Molch rein, Deckel zu. "Eins zu vier", murmelt Thomas Schalk, klemmt sich den 20 Liter Eimer unter den Arm und geht im Schein der Taschenlampe weiter. Es ist Montagabend, kurz nach neun und vor Schalk liegen noch gut 350 Meter Landstraße. Die Strecke von Villingen nach Unterkirnach -auf Höhe der Feldner Mühle – kennt er seit 16 Jahren. Kennt die Felsspalten, die Eingänge der vier Krötentunnel, die Grastiefen, in denen sich die Tiere verstecken.

Schalk ist 51 Jahre alt, Biologie- und Englischlehrer am Hoptbühl-Gymnasium. Als 2001 Helfer gesucht werden, die sich um den neu aufgestellten Krötenzaun kümmern, meldet er sich. Zwei Jahre trägt er die Tiere sechs Wochen lang morgens vor der Schule über die Straße. Mit den Tunneln, ist es einfacher geworden. Jetzt läuft er nur noch abends. Meist ab halb neun.

"Oh ein Fadenmolch, und dann noch ein Weibchen", ruft er. Deckel auf, Molch rein, Deckel zu.

Später am Abend wird er in sein Notizbuch schreiben: 3. April. Bergmolch: 6, 15. Fadenmolch: 1, 1. Kröten: Null. Die erste Zahl steht für die Männchen, die zweite für die Weibchen. Ein eher schlechter Tag. Nur 23 Tiere. Normal sind zwischen 100 und 200. Es ist zu trocken. Vor allem für die Kröten. Die Tiere atmen über die Haut. Trocknet diese aus, ersticken sie. Darum laufen sie nur bei Regen.

"Eins zu fünf – Wahnsinn." Deckel auf, Molch rein, Deckel zu.

Die Leute, die die Eimer betreuen, leisten viel mehr, sagt Schalk. Beispiel Rietheim. Dort stehen an der Bundesstraße auf einer Strecke von 600 Metern gut 20 Eimer. Sechs Ehrenamtliche kümmern sich dort im Tageswechsel morgens zwischen sechs und neun Uhr darum, dass die Tiere, die sich nachts in den Eimern gesammelt haben, über den Tag nicht vertrocknen müssen. Im Schnitt finden sie dort 25 Kröten pro Tag.

"Eins zu acht". Das Weibchen stellt sich tot, als Schalk es auf die Hand nimmt.

95 Prozent der Tiere würden hier wohl überfahren werden, sagt Schalk. Bis zu 3000 Tiere rettet er in einer Saison. Bergmolch, Erdkröte und Grasfrosch, Schalk trägt sie alle. Hin und zurück. Nur hin (vom Wald zu den künstlich angelegten Teichen). Nur zurück (Vom Teich zum Wald.) Den Fahrplan bestimmt das Tier. Erdkröten müssen erst hin, zwei Wochen später wieder zurück. Molche trägt er nur hin. Zurück müssen sie allein. Irgendwann im Sommer. Grasfrösche trägt er nur zurück. "So ist die Natur", sagt er und zuckt mit den Schultern.

"Zwei zu acht". Versteckt in einer Felsspalte kurz vor dem zweiten Tunnel auf der Strecke.

Dieses Jahr ging es früh los. Am 9. März war er das erste Mal unterwegs – im Jahr zuvor war es Ende März. "Seit dem 9. März hat es nur einmal geregnet." Umblättern im Notizbuch. Leichter Regen und mild am 18. März. "125 Tiere waren es da." Schalk kann über Bergmolche sprechen, wie andere über Schuhe oder ein Vier-Gänge-Menü. "Der bunte Kamm, toll!" "Mit dem orangen Bauch, sind sie bunt von beiden Seiten." "Das sieht so hübsch aus." Fast entschuldigend sagt er: "Aber gut, ich hab sie als Kind schon gemocht."

Wenn einmal kein Auto vorbeikommt, ist das Knacken der Plastikplane für ein paar Momente das einzige Geräusch auf der Landstraße in Richtung Unterkirnach. Und der Schein einer kleinen Stirnlampe hinter der Leitplanke das einzige Licht. Fünf zu zehn, wieder ein Weibchen.

Das System Krötenrettung