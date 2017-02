Villingen-Schwenningen Die Rentnerbänd ist in ihre Feier-Fastnacht gestartet

Spendenaktion zum 40-jährigen Bestehen der Gruppe stößt auf viel Unterstützung. Engagement auch für behinderte Kinder.

Für die Villinger Rentnerbänd, die dieses Jahr ihr 40. Bestehen feiert (wir berichteten), hat die Fasnet bereits begonnen. Die Spendenaktion, die die musikalische Stimmungstruppe aus diesem Anlass für bedürftige Kinder gestartet hat, ist bereits ganz toll angelaufen, berichtet die Chefin Heidi Popko mit großer Freude. Schon rund 1500 Euro sind zusammengekommen.

Wie berichtet, hat die Rentnerbänd zu ihrem runden Geburtstag einen selbstgemachten Anstecker kreiert, der gegen eine kleine Spende abgegeben wird. Der Erlös geht an die Stiftung "Pro Kids" des Schwenninger Unternehmers Joachim Spitz, die sich in verschiedener Weise um bedürftige Kinder in Villingen-Schwenningen kümmert.

Schon in der Vorfasnet am vergangenen Samstag, als die Rentnerbänd erstmals närrisch-musikalisch auf Tour war, kamen durch den Button-Verkauf und sonstige Spenden rund 750 Euro zusammen. Die Rentnerbänd spielte beim Lehrerball im Fasnetstüble von Uli und Hansjörg Wahr in der Klosterringschule, beim Rabenball und Ball der Sockenmolli. Stehende Ovationen gab es im Gemeindesaal Bruder Klaus. Eingegangen ist mittlerweile auch eine größere Spende eines örtlichen Kreditinstituts. "Außerdem stecken mir die Leute immer irgendwo Geld zu, hier mal ein Fünfer auf dem Wochenmarkt, da mal ein Zehner sonstwo im Städtle", berichtet Heidi Popko. "Das ist richtig schön."

Zum festen Bestandteil ihrer Auftritte gehört bei der Rentnerbänd auch das Engagement für behinderte Kinder und Jugendliche. Bereits am vergangenen Freitag haben die rund 30 Hobbymusiker bei einer Fastnachtsparty in der Villinger Bickebergschule für Stimmung gesorgt. Das Lehrerteam mit Katharina Seidel und Nicole Benzing hat mit viel Elan die Schüler zum Mitmachen begeistert und für den Freizeittreff I-Tüpfele, ein Treffpunkt für junge behinderte Menschen, eine Megaparty aufgezogen. Lehrer Gerhard ("Shorty") Kurz sorgte mit der Band "WG & Friends" ebenso für Stimmung wie Schüler der Bläserklasse und natürlich die Rentnerbänd. Gemeinsam wurde gespielt, gesungen und getanzt. Für die Gäste, Behinderte und Nichtbehinderte, wurde die Begegnung zu einem tollen Erlebnis.

Behinderten Kindern eine Freude bereiten, dass wird die Rentnerbänd auch am heutigen "Schmotzige Dunnschtig". Am Vormittag besucht die Truppe wie schon seit Jahren die Christy-Brown- und dann die Carl-Orff-Schule. Nach dem Kinderumzug am Nachmittag touren die Musiker dann zu verschiedenen Hausbällen in der Stadt. Auch am Freitag, Samstag und Sonntag sind die "Rentner" auf Tour. Die Spendenaktion mit dem Buttonverkauf wird natürlich fortgesetzt. "Wir machen die ganze Fasnet weiter", betont Heidi Popko, sodass am Ende sicher ein ordentlicher Betrag zusammen kommt.

Erlös für Pro Kids

Der Erlös aus dem Anstecker-Verkauf der Rentnerbänd geht an die Stifung "Pro Kids", die sich um bedürftige Kinder in Villingen-Schwenningen kümmert. Unter dem Stichwort "Rentnerbänd" haben die Villinger Musiker auch ein Spendenkonto eingerichtet für alle, die ein bisschen mehr spenden möchten.

Das Konto hat die IBAN-Nummer: DE 356 4390 1300 0000 590 05