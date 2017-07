Schwarzwald-Baar-Kreis Die Region hat 143 neue Experten

Stolze Absolventen der Feintechnikschule feiern im Theater am Ring ihren Abschluss.

Die Feintechnikschule Schwenningen (FTS) hat 143 Absolventen ins Berufsleben entlassen – nahzu gleich viele wie im vergangenen Jahr. 101 Schüler haben parallel zur Ausbildung die Fachhochschulreife erworben. Groß gefeiert wurde dies nun in der Neuen Tonhalle in VS-Villingen.

Der Facharbeitermarkt ist leer gefegt, nicht nur in den technischen Berufen. Die Region verlangt nach Experten – nun bekommt sie wieder einen Schwung rein: Nach dreijähriger Ausbildung an der Berufsfachschule steigen 17 Systemelektroniker, zwölf Feinwerkmechaniker und 16 Uhrmacher in das Betriebsleben ein.

Für das Erlangen des Berufstitels des staatlich geprüften Assistenten für Informations- und Kommunikationstechnik benötigten 13 Schüler auf dem Berufskolleg nur zwei Jahre, mit diesem Abschluss geht durch den Erwerb des Fachabiturs die Berechtigung zum Studium an einer Fachhochschule einher. Die Techniker für das mittlere Management sind bereits bei ihren Abschlussarbeiten, die häufig hoch innovative Resultate bereithalten, ein begehrtes Gut. Nicht selten werden Technikerarbeiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit präsentiert.

Abteilungsleiter Paul Thomas Weich macht die Probe aufs Exempel: „Bei 60 dieses Jahr abgegangenen Technikern und 250 Stunden Dauer pro Abschlussarbeit berechnen wir mal 50 Euro die Stunde, also haben die allein durch die Abschlussarbeiten schon jetzt die Region um über 700 000 Euro bereichert.“ So verlassen 15 Schüler als staatlich geprüfte Techniker der Informationselektronik/Mechatronik und 45 als staatlich geprüfte Techniker der Fertigungstechnik die FTS. „Von den Letzteren haben 22 Schüler nicht in zwei Jahren, sondern berufsbegleitend in vier Jahren den Weg zum Techniker gemacht. Versuchen sie mal vier Jahre lang Beruf, Familie und Ausbildung zu vereinen. Das sind unsere Triathleten“, schwärmt Weich.

Auch Meisterschüler sind hoch begehrt. Nach einer einjährigen Ausbildung haben sich 17 nun zum Industriemeister Metall weiterqualifiziert. Nicht unerwähnt bleiben dürfen auch acht Absolventen mit Migrationshintergrund des Vorqualifizierungsjahrs Ausbildung und Beruf (VAB). Nach zwei Jahren haben sie einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand erworben. Sechs von ihnen haben das Sprachenzertifikat in Deutsch nach B1 und zwei nach B2 erreicht. Insgesamt wurden an der FTS im Abschlussjahrgang 2017 zwölf Preise und 37 Lobe verliehen, hinzu kommen Sonderauszeichnungen.



Die Auszeichnungen

Beste Projektarbeiten der Berufsfachschule, ausgezeichnet durch die Vereinigung ehemaliger Feintechnikschüler: Philipp Groß, Benjamin Bader, Mike Blank, Florian Wagner, David Eggert, Florian Ernst, Felix Wahl, Vanessa Merling und Anshana Züfle.

Solidpro Konstruktionspreis für den besten technischen Bausatz der Berufsfachschule: Benjamin Bader, Florian Ernst, Vanessa Merling.

Beste Projektarbeit des Berufskollegs: Hendrik Spieß.

Bester Schüler zum Industriemeister: Daniel Schilling.

Preis für besonders innovative Abschlussarbeiten unter den Technikern, gestiftet vom Gewerbeverband Oberzentrum: Patrick Czech und Snezana Kieninger.

Schul- und fächerübergreifend als Jahrgangsbeste erhalten David Rombach, Mike Blank und Daniel Schilling den Preis des Oberbürgermeisters. (häm)