Villingen-Schwenningen Die Pfaffenweiler Wolfbach-Rollis sind als Team stark

Viel Lob gibt es für fas umfangreiches Jahresprogramm des Narrenvereins. Der Vorstand wird bei den Neuwahlen bestätigt.

VS-Pfaffenweiler (iß) "Ihr seid ein toller Verein", sagte Martin Straßacker, Ortsvorsteher von Pfaffenweiler, bei der Hauptversammlung der Wolfbach-Rollis: "Ihr habt Pfaffenweiler sehr gut vertreten". Der Nachtumzug, den die Rollis organisieren, sei ein "Riesenkracher" für Pfaffenweiler, kommentierte Straßacker. Im Fackelumzug ging es mit 52 Gruppen aus nah und fern durch den Ort. Anschließend hatte man viel Spaß in den Besenwirtschaften. Es mache Spaß, mit den Wolfbach-Rollis zusammen zu arbeiten. Er könne dem Verein zum Vorstand nur gratulieren. Mit diesen Worten verband der Ortsvorsteher die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig und ohne Enthaltung erteilt wurde.

Als die Schriftführerin Martina Kleiser für das erfolgreiche Vorstandsteam ihren Bericht vorstellte, sprach sie von über 30 verschiedenen Terminen und Veranstaltungen, die der Verein das Jahr über bestritten hatte. Und dabei waren die Wolfbach-Rollis auch viel unterwegs. Etliche Freundschaftstreffen in Unterkirnach, Friedenweiler, Gutmadingen und Herzogenweiler wurden besucht. In Eisenbach war man bei den Sauhexen, natürlich muss man die Umzüge in Tennenbronn und in Villingen anführen, und schließlich war auch die Vereinswanderung in Sasbachwalden nicht zu vergessen. Aber auch der Verein selbst stellte jede Menge Aktionen auf die Beine. Viel Arbeit und Aufwand machen immer die zwei Gebrauchtwarenbörsen, die über das Jahr verteilt stattfinden.

Aber auch für die Kinder und Jugendlichen wurde einiges unternommen. So fand das Kinderrollifest, Motto: "Auf der Alm", mit Brotbacken und Kuhstuhlbauen – ein Stuhl in Form einer Kuh – viel Resonanz; desgleichen fand das Hüttenwochenende in Hornberg für die Jugendlichen des Vereins großen Anklang, war aber auch mit viel Arbeit verbunden. Nicht zu vergessen die Teilnahme der Rollis am Dorffest oder an der Aktion Saubere Landschaft.

Manuel Straub, der die Sitzung leitete, konnte viel Lob und Beifall für diesen umfangreichen Aktionsbericht einsammeln. Der Kassenstand ergab zwar in der Summe ein Minus, was aber wegen der vielen Aktivitäten des Vereins von niemanden der Anwesenden kritisiert wurde.

Bei den Neuwahlen wurden die Vorstandsmitglieder einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Martin Straßacker, der die Wahlen leitete, wünschte dem Vorstand weiterhin so erfolgreiches Arbeiten wie bisher. Im Ausblick für das kommende Jahr stand der neue Rolliwagen im Mittelpunkt. Viel Arbeit wird dafür nötig sein, da waren sich die Teilnehmer einig, aber sie sind auch sicher, den neuen Rolliwagen gemeinsam erfolgreich fertig zu stellen.