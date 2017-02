Die Obrigkeit im Visier der Redakteure der Katzenmusikzeitung

Die Villinger Katzenmusik legt ihre neue Fastnachtszeitung vor. Ab Samstag ist das Blatt in der Innenstadt erhältlich

VS-Villingen (tri) 2200 Stück umfasst die Auflage, zwei Euro kostet das Exemplar. Nicht alle Inhalte sind bierernst zu verstehen, "vum Kater heimlich usloschoret", heißt es nicht von ungefähr auf den acht Seiten. Die Katzen-Redaktion ernennt ihre Zeitung flugs zum neuen Amtsblatt von Villingen-Schwenningen und listet in zehn Punkten Verfehlungen und Forderungen an die Rathaus-Mannschaft auf.

Die Stadtsheriffs sollen demnach in ihrem Treiben gestoppt und in die Rietbolizei überführt werden. Oder: "Die widerrechtliche Irritation des Bürgertums mit zu vielen Baustellen" müsse sofort gestoppt werden. Der bislang entstandene "Produktivitätsverlust sei zu groß, Bürger stünden zu lange im Stau und könnten zu wenig arbeiten. Zur Strafe müssten die Verantwortlichen Schankdienste für den Kater Miau übernehmen.

Angeprangert wird auch das nicht rechtzeitige Fertigstellen der neuen Rietstraße zum Stadtjubiläum. Geldmangel in der Stadtkasse als Ursache hierfür anzuführen sei angesichts der beiden dicken Mercedes-Karossen der Verwaltungsspitze nicht akzeptabel. Die beiden Limousinen von Kubon und Bührer seien unverzüglich dem Generalfeldmarschall zu übergeben, heißt es weiter.

Die Narren-Redakteure fordern zudem das unverzügliche Ende der Bautätigkeit von Fluchttreppen an Gebäuden in VS. Das "eingesparte Geld" sei stattdessen "für die Belustigung der Bevölkerung einzusetzen", so die Katzen-Zeitung weiter. Auch das durch den weitgehenden Druck-Stop des städtischen Amtsblatts eingesparte Geld, solle direkt den Bürgern zu Gute kommen.

Darüber hinaus gibt es noch ziemlich viel Miau um den neuen Bronze-Narro der Zunft. Die Katzenzeitungsredaktion prophezeit, dass der neue Narro "in seinem Herzen bald ein Grüner" sei. Umfangreiche Recherchen hätten ergeben, dass Bronzefiguren von Grünspan zersetzt würden. Geschichten aus dem Stadtleben wie das Malheur von Meinrad Grüsser an der Tankstelle oder Nicolas Mayers Problem mit einer Kerze runden das bunt und abwechslungsreich gestaltete Blatt ab.